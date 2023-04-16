影／疑換車道不當！台74三車連環撞5人傷「揪出有人酒駕」

台74線21.9K處在今天上午發生一起三車交通事故，疑變換車道不當釀禍，其中一名駕駛有酒精反應。圖／讀者提供 台74線北屯段在今早9時許，發生3車連環撞的交通事故，疑因一輛轎車變換車道時，壓到掉落物後，碰撞其他車輛，導致3車車禍，事故造成駕駛乘客等5人受輕傷送醫，其中一名駕駛有酒精濃度，將依公共危險罪送辦，詳細的肇事原因待後續釐清。

今天上午9時57分時，台74線21.9K處北屯段發生三車連環撞的交通事故，第五警分局獲報到場調查，發現呂姓男子（39歲）駕駛的一車行經案發地點時，疑變換車道不當，壓到不明掉落物後，導致失控後碰撞曾姓男子（41歲）駕駛的二車，後方許姓男子（43歲）的三車是貨車，貨車車頭與二車車頭碰撞後，造成三車連環撞，經呂、曾都無酒精濃度，許有酒精濃度0.30mg/l，將依公共危險罪送辦。