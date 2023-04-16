三重驚傳命案！29歲女移工全裸陳屍床上 警方鎖定1男追緝中
新北市三重區長壽街某出租套房，昨日凌晨發生命案，29歲女性印尼籍失聯移工裸體趴臥床上，疑似窒息死亡，警方調查發現1名男子曾出入這處套房，已著手追緝，嘗試釐清案情。
據了解，昨天凌晨1時許，1名自稱套房管理員的男子報案，聲稱當時準備去收電費，敲門無人回應，拿鑰匙開門進房發現房客裸體趴在床上叫不醒，嚇得趕緊報案。
警方查出死者是今年1月份被通報失聯的印尼籍女移工，檢察官昨天偕同法醫相驗，初步推測是窒息死亡，但是身上又沒有明顯外傷，擇日將解剖進一步調查死因。
專案小組認為報案人聲稱半夜去收電費的說詞不合常理，另調閱監視器發現案發前有1名男子曾進入此處套房，員警已著手追緝該名男子，釐清案情。
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