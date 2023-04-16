快訊

日本黑鷹直升機墜海10天後 尋獲機體殘骸與5名隊員遺體

玖壹壹不藏了！ 揭茄子蛋阿斌失聲病況

鼓吹兒童擁槍權？美南達科他州長宣稱她2歲孫女已有手槍和步槍

中和緬甸浴佛節登場！警藉機宣導識詐 正確駕駛觀念

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

2023年中和緬甸浴佛祈福在新北市中和華新街登場！中和警分局趁此場合，派出正妹女警賴君瑜向民眾宣導打詐、識詐，同時也宣導新住民交通安全知識、精進正確駕駛觀念與技巧。

為貼近民眾及吸引注目，警方出動大頭娃娃、小小警察制服，小朋友穿著小制服、大人則拿著「假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友及假冒親友詐騙」等5種常見詐騙手法宣導單，強化識詐、防詐觀念。

賴君瑜則對在場民眾做交通安全教育宣導，內容包括「高齡者護老交通安全」、「行經路口慢看停」、「緊繫安全帽帶及汽車安全帶」等，讓新住民朋友順利融入生活環境，共創平安祥和交通環境。

分局長陳忠龍同時呼籲民眾任何投資都要透過合法管道，標榜穩賺不賠、高獲利，就是詐騙。不要把自己賺的辛苦錢，任意交到別人手中。此外，出門在外請遵守路口標誌、標線及燈號管制規定，共同守護中和地區交通安全及順暢。

中和緬甸浴佛節登場！警趁機宣導識詐、正確駕駛觀念。記者李易昌／翻攝
中和緬甸浴佛節登場！警趁機宣導識詐、正確駕駛觀念。記者李易昌／翻攝
中和緬甸浴佛節登場！警趁機宣導識詐、正確駕駛觀念。記者李易昌／翻攝
中和緬甸浴佛節登場！警趁機宣導識詐、正確駕駛觀念。記者李易昌／翻攝
中和緬甸浴佛節登場！警趁機宣導識詐、正確駕駛觀念。記者李易昌／翻攝
中和緬甸浴佛節登場！警趁機宣導識詐、正確駕駛觀念。記者李易昌／翻攝
中和緬甸浴佛節登場！警趁機宣導識詐、正確駕駛觀念。記者李易昌／翻攝
中和緬甸浴佛節登場！警趁機宣導識詐、正確駕駛觀念。記者李易昌／翻攝
中和緬甸浴佛節登場！警趁機宣導識詐、正確駕駛觀念。記者李易昌／翻攝
中和緬甸浴佛節登場！警趁機宣導識詐、正確駕駛觀念。記者李易昌／翻攝
中和緬甸浴佛節登場！警趁機宣導識詐、正確駕駛觀念。記者李易昌／翻攝
中和緬甸浴佛節登場！警趁機宣導識詐、正確駕駛觀念。記者李易昌／翻攝
中和緬甸浴佛節登場！警趁機宣導識詐、正確駕駛觀念。記者李易昌／翻攝
中和緬甸浴佛節登場！警趁機宣導識詐、正確駕駛觀念。記者李易昌／翻攝

詐騙

延伸閱讀

影／郭台銘周二開記者會 朱立倫：要團結所有力量才能勝選

國3南下中和隧道3車追撞 安坑至中和「紫爆」回堵5公里

影／驚悚！吊掛鋼梁脫勾 中和工人雙腳遭墜下H型鋼砸碎

影／驚悚！中和工安意外「鋼索突斷」 建材壓傷工人

相關新聞

獨／為滅山火累慘 高雄消防員吐心聲「披荊斬棘像狗爬」

高雄內門大火自12日燒了整整4天，今邁入第5天，出勤基層消防員疲於奔命，個個累慘！參與滅山火的打火弟兄吐露心聲，晚上看到...

台65開車途中金剛鸚鵡飛走了！交通違規還要受罰 損失至少4萬

有民眾前天在新北市台65線高架快速道路，看見竟然有人在路肩追逐逃脫的寵物鳥，於是將行車記錄器畫面貼上網當作趣聞，但警方表...

2名比利時男子山區騎單車「下坡失速撞橋墩」1人摔落山谷

2名比利時籍男子今天和友人相約騎自行車，騎到新北市萬里區坪頂山區道路下坡時，疑車速過快失控，撞上橋墩，兩人都骨折。其中1...

影／點蚊香釀禍？ 莒光新城暗夜起火釀2傷 七旬婦插管

台中市消防局在今天凌晨2時許獲報，北區莒光新城在今天凌晨2時許傳出火警，警、消到場時，10樓一間住戶已全面燃燒，經救出七...

中和緬甸浴佛節登場！警藉機宣導識詐 正確駕駛觀念

2023年中和緬甸浴佛祈福在新北市中和華新街登場！中和警分局趁此場合，派出正妹女警賴君瑜向民眾宣導打詐、識詐，同時也宣導...

男偷路邊貨車內工具變賣 苗警逮人搜出毒品送辦

苗栗縣苗栗市一輛停在路邊大貨車車內工具日前遭人偷走，警方獲報追查，昨天逮捕陳姓嫌犯，並查扣到毒品，但偷來工具已遭變賣，全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦