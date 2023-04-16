中和緬甸浴佛節登場！警藉機宣導識詐 正確駕駛觀念

2023年中和緬甸浴佛祈福在新北市中和華新街登場！中和警分局趁此場合，派出正妹女警賴君瑜向民眾宣導打詐、識詐，同時也宣導新住民交通安全知識、精進正確駕駛觀念與技巧。

為貼近民眾及吸引注目，警方出動大頭娃娃、小小警察制服，小朋友穿著小制服、大人則拿著「假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友及假冒親友詐騙」等5種常見詐騙手法宣導單，強化識詐、防詐觀念。

賴君瑜則對在場民眾做交通安全教育宣導，內容包括「高齡者護老交通安全」、「行經路口慢看停」、「緊繫安全帽帶及汽車安全帶」等，讓新住民朋友順利融入生活環境，共創平安祥和交通環境。