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台65開車途中金剛鸚鵡飛走了！交通違規還要受罰 損失至少4萬
有民眾前天在新北市台65線高架快速道路，看見竟然有人在路肩追逐逃脫的寵物鳥，於是將行車記錄器畫面貼上網當作趣聞，但警方表示交通違規必須開罰。對鳥主而言，這種大型金剛鸚鵡成鳥至少價值4萬元以上，損失慘重。
民眾前天下午4時許開車經台65線5公里處，赫然瞥見內側路肩有人，仔細看，原來他正在追1隻鳥，鸚鵡原本貼著地面跳躍，一度停下不動，但光頭男子一靠近，馬上振翅飛離。
男子無奈放棄，轉身調頭走向停在前方路肩的皮卡貨車，邊走還邊回頭眺望遠方，只能目送大鳥飛遠。
鳥園指出，這種金剛鸚鵡成鳥，行情好的時候價值七、八萬元，由於叫聲太大，現在比較不流行飼養大型鸚鵡，目前市價大約4萬元左右。但長期被人飼養的鸚鵡，若在城市野放，沒有覓食能力，如果沒被撿走，最後可能會餓死。
警方表示，汽車行駛快速公路，不得在路肩任意停車，違反道路交通管理處罰條例第33條1項8款，可處3千元以上6千元以下罰鍰。疏縱禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可處3百元以上6百元以下罰鍰。
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