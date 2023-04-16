詐騙案猖獗 竹市警配合廣澤慈善協會宣導防詐

國內詐騙猖獗，詐騙案件量已超越毒品案，成為案件最多的犯罪類型；新竹市廣澤慈善協會今於指澤宮舉辦「愛要大聲說」比賽活動，參加對象為竹市國小學生，新竹市警一分局積極防詐，也到場宣導常見詐騙案類手法，包括「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假愛情交友及假冒親友詐騙」等，希望讓學生從小培養「識詐」能力。

新竹市廣澤慈善協會今在指澤宮舉辦「愛要大聲說」比賽活動，參加對象為竹市國小學生，希望透過比賽活動幫助學生們更好地了解自己，坦率地表達自己，培養他們的表達和溝通能力，促進他們的全面發展。

主辦單位表示出席參加並完成比賽活動學生均可獲得文具商品200元禮券，依據「我愛你」的音量分具高低作為評比標準，錄取前20名頒發文具商品禮券，吸引竹市8所國小400名學生參加。

新竹市警察局第一分局也借此宣導常見詐騙案類手法，包括近期「全民普發6000元」已有詐騙集團註冊偽冒網站，警方強調，民眾一定要認明網址，來源不明連結絕對不要點，也提醒若遇可疑網站或訊息，請立即撥打165反詐騙專線。