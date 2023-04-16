聽新聞
test
0:00 / 0:00
男偷路邊貨車內工具變賣 苗警逮人搜出毒品送辦
苗栗縣苗栗市一輛停在路邊大貨車車內工具日前遭人偷走，警方獲報追查，昨天逮捕陳姓嫌犯，並查扣到毒品，但偷來工具已遭變賣，全案依法送辦。
苗栗警分局今天發布新聞稿表示，45歲陳姓嫌犯平時駕車四處尋找停放在偏僻處車輛，破壞車窗行竊車內財物，此次發現被害人的貨車內備有電鑽等各類工具，於是下手行竊。
警方接獲民眾報案後展開追查，昨天在嫌犯藏匿處成功逮人，查扣約2公克多安非他命毒品，但嫌犯偷來的各類工具疑已遭變賣，全案依竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
苗栗警分局表示，提醒民眾應妥善保管重要財物，避免放在車內或無人看管地點，並同時加強相關防盜措施及觀念，切莫成為歹徒藉機犯案的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言