男偷路邊貨車內工具變賣 苗警逮人搜出毒品送辦

苗栗縣苗栗市一輛停在路邊的大貨車，日前車內工具遭人偷走，警方15日逮捕陳姓嫌犯，並查扣約2公克多安非他命毒品，但嫌犯偷來的各類工具疑已遭變賣，全案依法送辦。（警方提供） 中央社 苗栗縣苗栗市一輛停在路邊大貨車車內工具日前遭人偷走，警方獲報追查，昨天逮捕陳姓嫌犯，並查扣到毒品，但偷來工具已遭變賣，全案依法送辦。

苗栗警分局今天發布新聞稿表示，45歲陳姓嫌犯平時駕車四處尋找停放在偏僻處車輛，破壞車窗行竊車內財物，此次發現被害人的貨車內備有電鑽等各類工具，於是下手行竊。

警方接獲民眾報案後展開追查，昨天在嫌犯藏匿處成功逮人，查扣約2公克多安非他命毒品，但嫌犯偷來的各類工具疑已遭變賣，全案依竊盜、毒品危害防制條例等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局表示，提醒民眾應妥善保管重要財物，避免放在車內或無人看管地點，並同時加強相關防盜措施及觀念，切莫成為歹徒藉機犯案的目標。