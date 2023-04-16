張惠妹高雄10場演唱會今最終回 轉票詐騙一樁接一樁

藝人張惠妹在高雄巨蛋體育場一連10場演唱會，吸引全台歌迷湧入高雄，今天是壓軸場，看準許多歌迷想搶票，不肖人士在臉書張貼轉票詐騙訊息，買家匯款後，賣家隨即失聯，受害者除了報案，也在臉書發文呼籲別再上當。

高雄39歲陳姓男子說，4月14日在臉書看到署名「林雙雙」帳號發文，表示要轉讓2張、9600元張惠妹演唱會門票，他私訊對方詢問細節，對方供稱人在宜蘭，因為臨時有事無法去聽演唱會，願意原價轉賣2張演唱會門票。

賣家告訴陳姓男子，可以匯款後給取票序號，陳男擔心上當，還問對方「我之前遇過錢匯過去人就消失了」，賣家大言不慚回「你看我臉書像假帳號嗎？」

陳男信以為真，匯款後卻遲遲等不到對方回傳取票序號，陳男不斷催促對方，賣家一開始回說「我在上班，請等我一下」，之後便失聯。

陳男發現落入詐騙陷阱，4月14日晚間向高雄前鎮警分局瑞隆派出所報案。陳男說，損失9600元當作買一次經驗，擔心賣家持續詐騙無辜者，他除了報案，也在臉書發文提醒，希望別有更多人受害。