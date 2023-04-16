獨／為滅山火累慘 高雄消防員吐心聲「披荊斬棘像狗爬」
高雄內門大火自12日燒了整整4天，今邁入第5天，出勤基層消防員疲於奔命，個個累慘！參與滅山火的打火弟兄吐露心聲，晚上看到明火就是打不到，因位在深山處，現場很多枯乾刺竹林，燃燒迅速，前進時，連耳朵都會被刺傷，爬上山得披荊斬棘，像狗爬一樣，才能熄滅一團團的火源。
上山支援滅山火的市區基層消防員指出，上山後只見整片山頭都是枯黃植物，山區乾燥，最近都沒下雨，枯掉的植物只要有一點火源，就很快燃燒蔓延，很不容易滅火。
消防員說，由於知道要上山滅火，速度要快又要爬山、拉水線，不會像市區滅火時穿整套裝備，但會自己自備照明手電筒、穿長袖、雨鞋等負重裝備，並攜帶工業用的濾毒口罩保護自己，但因山火火勢一發不可收拾，火源散落在四處，夜間看得到明火，卻無法挺進，因位在深山處，「看得到，滅不到」，只能無奈看火勢燃燒。
有消防員透露，救山火過程中，因四周都是刺竹林，前進時得披荊斬棘，上坡時像狗爬一樣，雖已有全副裝備，但露出的耳朵仍被刺竹尖端刺傷，拉水線因受限水箱的所在位置，最遠只能拉200公尺，現場有可容納3噸或4.5噸水的水箱車交換替代。
消防員說，探勘火源滅火時，在火場怕被火包圍，因此採一人射水，一人幫忙看顧火勢方向，搶救山火剛開始不是完全以滅火為主，而是得先阻絕火源，但好幾趟滅火下來，火才剛澆完，竹子或農民割掉棄置的香蕉葉經過燃燒後，一團團飛火飄散，風一吹卻又燒了起來，山火真的不易滅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言