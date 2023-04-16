獨／為滅山火累慘 高雄消防員吐心聲「披荊斬棘像狗爬」

高雄內門大火自12日燒了整整4天，今邁入第5天，出勤基層消防員疲於奔命，個個累慘！參與滅山火的打火弟兄吐露心聲，晚上看到明火就是打不到，因位在深山處，現場很多枯乾刺竹林，燃燒迅速，前進時，連耳朵都會被刺傷，爬上山得披荊斬棘，像狗爬一樣，才能熄滅一團團的火源。

上山支援滅山火的市區基層消防員指出，上山後只見整片山頭都是枯黃植物，山區乾燥，最近都沒下雨，枯掉的植物只要有一點火源，就很快燃燒蔓延，很不容易滅火。

消防員說，由於知道要上山滅火，速度要快又要爬山、拉水線，不會像市區滅火時穿整套裝備，但會自己自備照明手電筒、穿長袖、雨鞋等負重裝備，並攜帶工業用的濾毒口罩保護自己，但因山火火勢一發不可收拾，火源散落在四處，夜間看得到明火，卻無法挺進，因位在深山處，「看得到，滅不到」，只能無奈看火勢燃燒。

有消防員透露，救山火過程中，因四周都是刺竹林，前進時得披荊斬棘，上坡時像狗爬一樣，雖已有全副裝備，但露出的耳朵仍被刺竹尖端刺傷，拉水線因受限水箱的所在位置，最遠只能拉200公尺，現場有可容納3噸或4.5噸水的水箱車交換替代。