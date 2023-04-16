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2名比利時男子山區騎單車「下坡失速撞橋墩」1人摔落山谷

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

2名比利時籍男子今天在新北市萬里區坪頂山區騎自行車時，不慎撞上橋墩，其中1人摔落4公尺深的山谷，消防局人員到場吊掛救援。記者邱瑞杰／翻攝
2名比利時籍男子今天在新北市萬里區坪頂山區騎自行車時，不慎撞上橋墩，其中1人摔落4公尺深的山谷，消防局人員到場吊掛救援。記者邱瑞杰／翻攝
2名比利時籍男子今天和友人相約騎自行車，騎到新北市萬里區坪頂山區道路下坡時，疑車速過快失控，撞上橋墩，兩人都骨折。其中1人摔落4公尺深山谷，消防局人員到場救援，兩人經送醫救治後脫險。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午8點多接獲報案，新北市萬里區坪頂3號附近發生車禍，兩人受傷，需要救援。

消防局派遣金山、石門、萬里分隊共7車16人前往救援，到場發現2名30多歲外籍男子受傷。在路旁等待救護的男子，鎖骨骨折，胸口疼痛，意識清醒。另1人跌落山谷，右大腿骨折，意識清醒。消防人員利用器材車吊臂，將他吊掛回路面，先後送基隆長庚醫院救療。

新北市消防局第6大隊長羅億田表示，民眾騎乘自行車應事先了解地形和路況等路線資訊，騎車時一定要保持安全意識，確保交通安全。

2名比利時籍男子今天在新北市萬里區坪頂山區騎自行車時，不慎撞上橋墩，兩人都骨折，送醫後脫險。記者邱瑞杰／翻攝
2名比利時籍男子今天在新北市萬里區坪頂山區騎自行車時，不慎撞上橋墩，兩人都骨折，送醫後脫險。記者邱瑞杰／翻攝
2名比利時籍男子今天在新北市萬里區坪頂山區騎自行車時，不慎撞上橋墩，其中1人摔落4公尺深的山谷，消防局人員到場吊掛救援。記者邱瑞杰／翻攝
2名比利時籍男子今天在新北市萬里區坪頂山區騎自行車時，不慎撞上橋墩，其中1人摔落4公尺深的山谷，消防局人員到場吊掛救援。記者邱瑞杰／翻攝
2名比利時籍男子今天在新北市萬里區坪頂山區騎自行車時，不慎撞上橋墩，兩人都骨折，送醫後脫險。記者邱瑞杰／翻攝
2名比利時籍男子今天在新北市萬里區坪頂山區騎自行車時，不慎撞上橋墩，兩人都骨折，送醫後脫險。記者邱瑞杰／翻攝

骨折 萬里

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