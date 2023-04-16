2名比利時男子山區騎單車「下坡失速撞橋墩」1人摔落山谷
2名比利時籍男子今天和友人相約騎自行車，騎到新北市萬里區坪頂山區道路下坡時，疑車速過快失控，撞上橋墩，兩人都骨折。其中1人摔落4公尺深山谷，消防局人員到場救援，兩人經送醫救治後脫險。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今天上午8點多接獲報案，新北市萬里區坪頂3號附近發生車禍，兩人受傷，需要救援。
消防局派遣金山、石門、萬里分隊共7車16人前往救援，到場發現2名30多歲外籍男子受傷。在路旁等待救護的男子，鎖骨骨折，胸口疼痛，意識清醒。另1人跌落山谷，右大腿骨折，意識清醒。消防人員利用器材車吊臂，將他吊掛回路面，先後送基隆長庚醫院救療。
新北市消防局第6大隊長羅億田表示，民眾騎乘自行車應事先了解地形和路況等路線資訊，騎車時一定要保持安全意識，確保交通安全。
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