全台最筆直路段死亡車禍多 義消訓練如何從變形車體中救受困者

台東縣消防局關山分隊和關山義消分隊，訓練如何在堆疊變形車體中，救助車內傷者平安脫困。記者卜敏正／攝影 台東縣台9線關山鎮到鹿野鄉的武陵路段，全長14.5公里幾乎無轉彎，交通部曾在臉書指出「是全台最長、最直路段」，但這段路車禍也多，近年已發生多起車輛撞擊變形死亡車禍，關山義消分隊昨辦車體破壞救助訓練，要訓練隊員在最短時間、最小傷害中救出傷者送醫。

關山環鎮自行車道旁昨下午停放多輛消防和救護車，台東縣消防局關山分隊和關山義消分隊，正訓練確認傷者、檢視車輛受損狀況、固定車體、做破壞車體準備，循序將受困車內的「安妮」救出，完成車禍救助訓練，教官還不忘提醒，「救援不能只求快，也要讓受困者能走出醫院！」

關山消防分隊長賴垣志表示，關山轄區至鹿野的台9線，不僅筆直、車流量大、且幾乎都是雙黃線，近年發生多起死亡車禍，傷者受困變形車體內，透過強化救助觀念和破壞脫困器材的運用熟練，在遇到勤務時能夠有效而且及時排除障礙並將人命安全救出。

賴垣志說，救人、搶快固然重要，但救援過程也要避免對受困傷者造成二次傷害，同時救援者安全也不能輕忽，透過課程訓練並反覆操作，能把受困傷者降到最低、盡速送醫。