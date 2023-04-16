爭風吃醋談判砸車 林口警連夜查緝全數送辦

新北市泰山區辭修路今天凌晨2時許，有一群年輕人因感情糾紛當街砸車、燃放沖天炮鬧事，警方獲報趕抵時已一哄而散，隨即調閱監視器以車追人，上午循線逮捕4人，依毀損等罪嫌函送新北地檢署偵辦。

原來雙方彼此認識，糾紛起因於24歲葉姓男子不滿31歲陳男打電話找他的女友聊天，大發醋勁，便夥同31歲黃姓、27歲和28歲的2名李姓男子前往對方住家附近理論。

陳男見狀掏出BB彈玩具槍反擊，趁亂逃回家躲避，葉男等人便拿他的車出氣，當街持棍棒砸車洩憤、朝巷內施放沖天炮示威，隨後離去。