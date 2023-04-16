鄰居口角演變全武行！男「持鐵棍痛打」被強制送醫
高雄鳥松區鄭姓男子和呂姓鄰居因發生口角，鄭男昨下午2時許持鐵棍痛打呂男，造成呂頭部掛彩，所幸送醫時意識清楚，無生命危險，警方獲報後到場，發現鄭男持有身心障礙手冊，昨依精神衛生法將鄭男強制送醫，全案朝傷害罪嫌偵辦中。
警方表示，仁武分局仁美派出所是在昨下午2時許獲報，指鳥松區中山路上有民眾遭人傷害，員警到場時，呂男因頭部受傷，由救護車送往醫院治療。
據了解，領有身障手冊的鄭男，昨天下午與呂男發生衝突，鄭男衝動持鐵棍痛打呂男，造成呂受傷，送醫後直到昨天傍晚做完檢查才清醒。
鄭男鄰居事後在臉書社團發文，稱昨天衝突鄭男直接攻擊呂姓鄰居後腦，「這到底該如何處理，依照法律，警方也只能強制送醫處理，希望還有其他方法能協助這些活在恐懼中的百姓」。
發文還附上先前新聞媒體報導，指鄭男曾在醫院無端攻擊就醫的母女，已是社區不定時炸彈。
員警經請示檢察官，認定鄭男不屬現行犯，後續依精神衛生法將鄭男強制送醫，並由衛生局介入關懷輔導，至於是否提告，由呂男製作完筆錄後決定。
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