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假侄子稱資金不足叫姑姑來商借 老婦險被騙20萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南78歲胡姓老婦人前天下午2點接到詐騙集團來電，對方謊稱是胡婦的姪子，跟她表示近期工作資金不足急需用錢要周轉，要借用20萬元，胡婦不疑有他立即前往銀行要匯款，所幸行員驚覺有異報警，與警方合力攔阻，保住辛苦積蓄。

據了解，胡婦接到詐騙集團來電，對方先用「猜猜我是誰」老梗，向胡婦表示為她姪子，並表示「電話已換過」，胡婦當時認為，許久未聯絡的姪子突然來電寒暄問暖令她備感溫馨，閒話家常，對方並稱因有工作資金緣故，急需20萬元周轉，並約定會在3個月內歸還。

胡婦不疑有他，當講完電話後，立即前往中西區西門路某銀行，向行員表示要匯款20萬元。行員向胡婦關懷提問匯款用途時，但婦人卻不願告知，疑似遭到詐騙，行員報警求助。

台南市警二分局海安所員警黃伯丞、王育彬獲報後立即趕至現場了解，胡婦向警方稱是要買口罩用，經員警耐心向其詢問後，胡婦才表示因接獲來電，對方於電話中一直叫她姑姑，向婦人表示是她多年未見的侄子，經與對方加Line後，對方稱近期投資需要但資金不足，向胡婦借錢，對方要婦人向警方及銀行行員佯稱是要買口罩。

員警聽聞後，發覺此為猜猜我是誰之詐騙手法，並拿出實際的新聞案例向胡婦勸說，經員警勸說下，胡婦始恍然大悟，感謝員警幫她守住辛苦存下的積蓄。

不法分子利用LINE，冒充被害侄兒，誘騙民眾匯款行騙。記者黃宣翰／翻攝
不法分子利用LINE，冒充被害侄兒，誘騙民眾匯款行騙。記者黃宣翰／翻攝
78歲胡姓老婦人遭到電信詐騙，歹徒假冒她侄兒要借款20萬元，經台南市警二分局警員勸阻保住20萬元。記者黃宣翰／翻攝
78歲胡姓老婦人遭到電信詐騙，歹徒假冒她侄兒要借款20萬元，經台南市警二分局警員勸阻保住20萬元。記者黃宣翰／翻攝

詐騙集團 口罩 台南

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