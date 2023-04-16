假投資股票騙面交鉅款 南警埋伏逮4嫌追回200萬元

柯姓詐騙車手（坐地上穿紅上衣者）昨到台南市北區東豐路面交取款，被埋伏員警逮捕。記者黃宣翰／翻攝 詐騙集團涉嫌冒用電視台前女主播名義，向台南市陳姓女市民謊稱投資股票獲利豐厚，昨天下午相約在北區東豐路面交150萬元，陳女先生察覺有詐向警方報案後，警方在取款地點埋伏，逮捕柯姓男車手和其他3名同夥，還追回另案贓款200萬元，警詢後依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。

陳姓女子和先生4月13日到台南市警五分局開元派出所報案，表示2月在臉書看到前邱姓女主播的投資廣告，經點該廣告加入的Line好友，詐騙集團隨即傳送助手的Line好友邀請其加入，不斷慫恿陳女下載投資AP」，宣稱能教她如何操作買賣股票，但要求陳女要先繳納申購股票款項，陳女丈夫察覺不對勁，向警方報案，警方受理後立即組成專案小組追查。

專案小組偵辦期間，詐騙集團仍透過Line不斷催促陳女繳交款項，員警協助陳女與歹徒周旋，詐騙集團指示陳女昨天下午1點到東豐路面交150萬元，陳女假意配合備妥現金前往交款，警方提前在現場完成部署。

雙方交付款項後，一旁埋伏的員警立即衝上前壓制逮捕40歲的柯姓車手及2名陳姓(23歲、26歲)、黃姓(29歲)等3名同夥，當場起出另案詐得的200萬元、9支做案手機及工作證等，全案依詐欺罪嫌移送台南地檢署偵辦。