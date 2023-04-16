男子缺錢買毒涉嫌偷竊 行車記錄器全都錄苗警逮人
45歲陳姓男子缺錢買毒日前在苗栗市舊經國路，涉嫌行竊停放大貨車上的工具箱變賣，過程行車紀錄器全都錄下，苗栗警察分局循線昨天將他查獲，全案依依竊盜等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。
一輛大貨車4月7日晚間停放在苗栗市舊經國路，車內工具箱遭竊，苗栗分局成立專案小組追查，根據行車記錄器影像，以車追人鎖定陳男涉案，專案小組昨天下午持搜索票，到苗栗市陳男家中查緝到案，起獲1包重約2公克安非他命，贓物已經變賣。
警方初步調查，陳男駕車四處尋找停放偏僻處所車輛，破壞車窗行竊車內財物，這次下手目標因該型大貨車多數備有電鑽等各類工具，警方蒐集相關事證後，持搜索票當場逮獲陳男，指稱因缺錢買毒犯案。
苗栗警分局提醒民眾應妥善保管重要財物，避免放在車內，或無人看管地點，並同時加強相關防盜措施及觀念，切莫成為歹徒藉機犯案的目標。
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