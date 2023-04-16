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命理師還教投資？ 台中壯男匯35萬 警一句「貨呢」點醒

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子近日聽信網路命理師建議，要投資酒類買賣45萬元，警方與行員聯手阻詐。圖／第五警分局提供
台中市陳姓男子近日聽信網路命理師建議，要投資酒類買賣45萬元，警方與行員聯手阻詐。圖／第五警分局提供
台中市陳姓男子近日到銀行要匯款35萬元，行員發現是警示帳戶，通知警方到場，才知陳男認識一名命理大師「張琪」，對方不只會算命，還會教導投資，要陳投資35萬元購買洋酒，警員只說一句「有看過貨嗎」，陳男驚醒可能遭詐騙，沒有繼續匯款。

第五警分局文昌派出所警員劉治耕、林富仁，10日接獲玉山銀行行員通報，陳姓男子（35歲）到銀行櫃台要臨櫃轉帳，要轉2筆金額分別為15萬元、20萬元，行員察覺有異狀，因為陳男提供2個帳戶都是警示帳戶。

警方到場後，陳男自稱近日在網路認識一名命理師，命理師網路名稱為「豐原偃月宮張琪大師」，對方除了提點他命理相關資訊外，也推薦他投資酒類買賣，可高額獲利。

警方告知陳男，經銀行查證，命理師提供匯入的2個帳戶有多筆不明資金流入，顯然是有違反常理，可能遭受誆騙，另外也提醒陳男要投資酒類，要確認看到實品，「有看到貨嗎」，若沒有多方查證的話，不要輕易相信他人片面之辭，陳男聽進警方建議，取消匯款。

第五警分局提醒，民眾投資應循合法管道，如標榜高獲利、穩賺不賠等應提高警覺，對於投資標的應做好功課、審慎評估，千萬不要輕信人言就貿然轉帳，才不會成為詐騙集團的待宰肥羊。

台中市陳姓男子近日聽信網路命理師建議，要投資酒類買賣45萬元，警方與行員聯手阻詐。圖／第五警分局提供
台中市陳姓男子近日聽信網路命理師建議，要投資酒類買賣45萬元，警方與行員聯手阻詐。圖／第五警分局提供

詐騙集團 台中市 算命

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