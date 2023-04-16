獨／高雄森林山火第5天「恐燒至民宅」 高市府緊急一級開設

高市消防員在內門山火穿梭滅火，並查看如何遏止火源擴散。記者石秀華／翻攝 高雄內門大火自12日燒了整整4天，今邁入第5天，基層消防員砲轟消防局滅火對策，原本應採「守勢」戰術，但長官卻硬要「追火」；消防局澄清，整座山燒不停，若不積極撲滅，恐燒至民宅，因山火情況危急，遲第5天，高市府和林務局才創紀錄為森林大火緊急一級開設。

不具名基層消防員透露，「以往，市區基本上不會去支援這類山火！」但內門山火今年卻一改派遣常態，消防員指出，過往山火若無人命財產待救，多採「侷限、燒光」等守勢戰術，如挖防火壕溝等方式，節省人力；因採取「守勢」還比「強攻」作法更有效率，「強攻」徒增消防員人身風險，恐事倍功半。

對於基層打火弟兄的質疑，高市消防局主任秘書劉一娟指出，4天下來，這場內門山火仍無法完全撲滅，稍一起風，山坡連綿火勢不斷跳燒，轉瞬間火勢漫延，尤因山區缺乏水源且離消防栓甚遠，因此，急需市區水箱車支援作中繼供水，增進打火效率。

劉表示，昨天火勢較之前更為猛烈，且往尾莊民宅方向延燒，恐危及民眾生命及經濟作物，若僅採「守勢」戰術，山區幅員遼闊，消防員留守幾天幾夜，恐怕大火還燒個不停。

劉指出，經現場指揮官審慎評估，在消防員能安全執勤情況下，選擇以高壓水柱強攻滅火。她表示，若放任野火延燒，恐怕這場大火會讓消防員疲於奔命，辛苦加倍。

山火燒了第5天，高雄市政府和林務局今早8時才採取緊急應變措施，在消防局開設「森林火災應變中心」，各相關局處、高雄市後備指揮部、第四作戰區指揮部及負責災防區域單位、台電、台水、中華電信、中華民國紅十字會新高雄分會以及國軍等機關派專責人員進駐，並通知杉林區、內門區公所成立區級災害應變中心。

據了解，此次一級開設是高雄市首次因應「森林大火」做出一級開設應變，目前火勢包括林務局屏東林區管理處轄管杉林、溝評段國的林地森火災，延燒範圍284公頃。昨動員林務局71人、高雄消防及保警56人、國軍60人，合計187人投入搶救。