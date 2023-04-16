影／七旬婦百戶大樓搞迷途 「一個存簿」讓警查出返家路

台中市七旬廖姓婦人獨居在南屯社區大樓，近日被管理員通報，獨自一人坐在管理室，因廖婦疑有失智狀況，因大樓住戶超過百戶，管理員不知道廖婦住處，只好報警，警方發現，廖婦將家當隨身攜帶，其中還有一本存簿，透過存簿上姓名，順利查出婦人住址，也聯絡家人關懷，避免意外發生。

台中市七旬廖姓婦人在自家大樓走失，警方透過她隨身攜帶的存簿，查出住址，送她返家。圖／第四警分局提供

第四警分局大墩派出所警員詹鈞智、陳炯憲，12日凌晨4時許，接獲南屯區南屯路二段大樓管理員報案，廖姓婦人（75歲）獨坐在管理室許久，疑似迷途。

廖婦面對員警的關心，答非所問，幸好廖婦隨身包包內有攜帶存摺，警方得知廖婦姓名後，透過警政查詢系統，確認廖婦就住在該棟大樓內，只是因住戶上達百戶，管理員不是每位住戶都認識。

警方協助攙扶老婦返家，因擔心婦人再度走失，除了請管理員協助註記，以提醒其他日、夜班同事外，也聯絡家人事後關心，避免意外。