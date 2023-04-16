快訊

現在的不沾鍋比以前毒七倍？含鐵氟龍的鍋具對人體有害嗎？

一周數位爆報／三星內建2功能果粉超羨慕、蝦皮漲成交費、LINE大廣告狂遮網氣炸

轉頭瞥見飼主狂啃整條吐司「以為同類被吃」 柯基怕爆拔腿就跑：塊陶啊！

影／點蚊香釀禍？ 莒光新城暗夜起火釀2傷 七旬婦插管

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今天凌晨2時許獲報，北區莒光新城在今天凌晨2時許傳出火警，警、消到場時，10樓一間住戶已全面燃燒，經救出七旬陳姓婦人與其女兒，陳婦目前在醫院插管治療中、陳婦女兒則是在急診觀察，據查，起火原因疑因客廳擺放蚊香位置不佳引起。

二人被救出時都意識清楚，不過經醫院急救後，目前陳婦在加護病房插管急救、陳婦女兒則是在急診室留觀。

警、消調查起火原因，陳婦女兒辯稱，案發前在住宅的客廳點蚊香，不知是否因位置不當，導致點燃屋內雜物後釀禍，因陳婦目前仍在插管，消防局火調科已介入調查，查明火災原因。

醫院表示，陳婦因吸入火煙，到院時呈昏迷狀態，處血壓低狀態，需插管治療，另陳婦女兒則眼睛稍微不適，無明顯外傷。

火勢在今天凌晨3時許撲滅，火災時由第二警分局育才所在現場交通管制，現場燃燒面積在10樓約15平方公尺、11樓約1平方公尺，詳細起火原因待後續釐清。

北區樂英里長劉玉琦說，陳姓婦人在當地住了30年，該棟是她名下的住宅，案發時狀況不明，只知道是陳婦女兒及其他住戶都有向消防局報案。

台中市消防局在今天凌晨2時許獲報，北區錦中街的莒光新城有火警，中區等6個消防分隊單位、16車、48人前往現場滅火，由第七大隊組長林建男擔任現場指揮官，現場是民宅10樓客廳、11樓陽台有燃燒雜物情形，到場時已全面燃燒，10樓救出年約75歲的陳姓婦人、47歲女兒。

台中市莒光新城在今天凌晨傳出火警，10樓住戶全面燃燒，2人送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市莒光新城在今天凌晨傳出火警，10樓住戶全面燃燒，2人送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市莒光新城在今天凌晨傳出火警，10樓住戶全面燃燒，2人送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市莒光新城在今天凌晨傳出火警，10樓住戶全面燃燒，2人送醫。記者陳宏睿／翻攝

台中市

延伸閱讀

影／台中莒光新城凌晨傳火警 全面燃燒母女送醫1插管

獨／高雄山火4天燒不停 消防局挨轟人力浪費無效率

台64快速道路15.5K 貨車自撞護欄 疑煞車打滑釀禍

第4天！高雄內門大火悶燒復燃 消防局：現場火勢掌控中

相關新聞

獨／高雄森林山火第5天「恐燒至民宅」 高市府緊急一級開設

高雄內門大火自12日燒了整整4天，今邁入第5天，不僅基層消防員砲轟幾乎全高雄市的消防員出動，滅火應採「守勢」戰術，但長官...

影／點蚊香釀禍？ 莒光新城暗夜起火釀2傷 七旬婦插管

台中市消防局在今天凌晨2時許獲報，北區莒光新城在今天凌晨2時許傳出火警，警、消到場時，10樓一間住戶已全面燃燒，經救出七...

獨／高雄山火4天燒不停 消防局挨轟人力浪費無效率

高雄內門大火自12日燒了整整４天，有消防員私下透露，消防局把所有市區人力叫去支援，幾乎全高雄消防員出動，派得比當年城中城...

台積電34歲工程師車禍亡 單親母淚崩：貼心兒子走了

新竹市上月28日發生一起死亡車禍，1名在台積電任職工程師騎車上班途中轉公道五路，接近經國路方向時遭後方的砂石車撞擊倒地身...

網批蘆洲中原公園淪賭窟 警急抓5人加釘巡邏箱防堵

有不少賭客盤據新北市蘆洲區中原公園聚賭，嚴重影響當地居民生活。蘆洲警方雖派員取締，賭客仍視公權力為無物聚賭依然。有住戶見檢舉無效無法再忍...

緊盯高雄內門山林火延燒擴大 陳其邁坐鎮前進指揮所

高雄內門野草大火進入第4天，火勢有往杉林區延燒跡象，高雄市政府評估情勢、條件後，今天上午8點成立應變中心，要強化救災力道...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦