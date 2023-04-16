影／點蚊香釀禍？ 莒光新城暗夜起火釀2傷 七旬婦插管

台中市消防局在今天凌晨2時許獲報，北區莒光新城在今天凌晨2時許傳出火警，警、消到場時，10樓一間住戶已全面燃燒，經救出七旬陳姓婦人與其女兒，陳婦目前在醫院插管治療中、陳婦女兒則是在急診觀察，據查，起火原因疑因客廳擺放蚊香位置不佳引起。

二人被救出時都意識清楚，不過經醫院急救後，目前陳婦在加護病房插管急救、陳婦女兒則是在急診室留觀。

警、消調查起火原因，陳婦女兒辯稱，案發前在住宅的客廳點蚊香，不知是否因位置不當，導致點燃屋內雜物後釀禍，因陳婦目前仍在插管，消防局火調科已介入調查，查明火災原因。

醫院表示，陳婦因吸入火煙，到院時呈昏迷狀態，處血壓低狀態，需插管治療，另陳婦女兒則眼睛稍微不適，無明顯外傷。

火勢在今天凌晨3時許撲滅，火災時由第二警分局育才所在現場交通管制，現場燃燒面積在10樓約15平方公尺、11樓約1平方公尺，詳細起火原因待後續釐清。

北區樂英里長劉玉琦說，陳姓婦人在當地住了30年，該棟是她名下的住宅，案發時狀況不明，只知道是陳婦女兒及其他住戶都有向消防局報案。