影／點蚊香釀禍？ 莒光新城暗夜起火釀2傷 七旬婦插管
台中市消防局在今天凌晨2時許獲報，北區莒光新城在今天凌晨2時許傳出火警，警、消到場時，10樓一間住戶已全面燃燒，經救出七旬陳姓婦人與其女兒，陳婦目前在醫院插管治療中、陳婦女兒則是在急診觀察，據查，起火原因疑因客廳擺放蚊香位置不佳引起。
二人被救出時都意識清楚，不過經醫院急救後，目前陳婦在加護病房插管急救、陳婦女兒則是在急診室留觀。
警、消調查起火原因，陳婦女兒辯稱，案發前在住宅的客廳點蚊香，不知是否因位置不當，導致點燃屋內雜物後釀禍，因陳婦目前仍在插管，消防局火調科已介入調查，查明火災原因。
醫院表示，陳婦因吸入火煙，到院時呈昏迷狀態，處血壓低狀態，需插管治療，另陳婦女兒則眼睛稍微不適，無明顯外傷。
火勢在今天凌晨3時許撲滅，火災時由第二警分局育才所在現場交通管制，現場燃燒面積在10樓約15平方公尺、11樓約1平方公尺，詳細起火原因待後續釐清。
北區樂英里長劉玉琦說，陳姓婦人在當地住了30年，該棟是她名下的住宅，案發時狀況不明，只知道是陳婦女兒及其他住戶都有向消防局報案。
台中市消防局在今天凌晨2時許獲報，北區錦中街的莒光新城有火警，中區等6個消防分隊單位、16車、48人前往現場滅火，由第七大隊組長林建男擔任現場指揮官，現場是民宅10樓客廳、11樓陽台有燃燒雜物情形，到場時已全面燃燒，10樓救出年約75歲的陳姓婦人、47歲女兒。
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