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男網路交友！超商買5000元遊戲點數險被騙 店員與警勸阻

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名男子到台中市潭子區一家超商要買遊戲點數險被騙。圖／警方提供
一名男子到台中市潭子區一家超商要買遊戲點數險被騙。圖／警方提供
一名49歲行動不便男子到台中市一家超商要買遊戲點數，他神情慌張，店員通報，員警到場關心，查問才知男子網路交友，想見對方一面，依指示到超商買5000元遊戲點數，店員和員警合力勸說，男子未受騙。

本月14日中午1點30分，統一超商潭旺門市打電話到台中市大雅警分局潭北派出所，表示有民眾疑似遭詐騙，需要警方到場協助。

警員李丞斌、警員周瑋儒到現場，發現行動不便的49歲李男在超商收銀檯前神色恐慌，警方關心詢問，他開始還不敢告訴警方實情，但手上的手機卻一直傳來訊息，員警耐心詢問下，對方才坦承自己因網路交友，對方要求需買5000元遊戲點數才能見面。

他依指示至超商購買點數給對方，因超商店員發現其神色有異，且一次要購買這麼多金額的點數，通報警方到場，並經他同意後查看手機通訊內容，判斷為「假交友」手法之詐騙老哏，勸說後，男子才取消購買點數念頭，成功阻止詐騙。

潭北派出所長黃光宏表示，感謝店員機警與同仁協助阻詐，「假交友」詐騙手法行之已久，被害人在網路上尋求交友，詐騙集團會利用此交友陷阱，一開始先跟被害人聊天交往，有時候還會用老公老婆或親愛的之類的親密稱呼，讓被害人陷入假性戀愛，見時機成熟後便假稱約見面，再以需要保證金，或者證明自己的身分等，以恐嚇的手法，讓被害人投入錢財，最後連想像的帥哥美女都沒見著，驚覺時已損失大筆金錢，他呼籲民眾網路交友一定要多提防。

超商 詐騙集團 台中市

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