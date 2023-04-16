影／台中莒光新城凌晨傳火警 全面燃燒母女送醫1插管

台中市消防局在今天凌晨2時許獲報，北區莒光新城在今天凌晨2時許傳出火警，警、消到場時，10樓一間住戶已全面燃燒，經救出七旬陳姓婦人與其女兒，陳婦目前在醫院插管治療中、陳婦女兒則是在急診觀察，詳細的起火原因，仍待火調科調查。

台中市消防局在今天凌晨2時許獲報，北區錦中街的莒光新城有火警，中區等6個消防分隊單位、16車、48人前往現場滅火，由第七大隊組長林建男擔任現場指揮官，現場是民宅10樓客廳、11樓陽台有燃燒雜物情形，到場時已全面燃燒，10樓救出年約75歲的陳姓婦人及其年約45歲女兒。

二人被救出時都意識清楚，不過經醫院急救後，目前陳婦在加護病房插管急救、陳婦女兒則是在急診室留觀，火勢在今天凌晨3時許撲滅，燃燒面積在10樓約15平方公尺、11樓約1平方公尺，詳細起火原因待後續釐清。