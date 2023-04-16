快訊

日相岸田遇襲更多畫面曝光！目擊者拍到爆裂物擲向首相瞬間

舊手機宣告「出局」、停止更新會成為換新機動力？網反曝4理由狂笑：等不了啦

用追火車比喻選總統 侯友宜：團隊跑更久、更遠、更好

影／台中莒光新城凌晨傳火警 全面燃燒母女送醫1插管

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局在今天凌晨2時許獲報，北區莒光新城在今天凌晨2時許傳出火警，警、消到場時，10樓一間住戶已全面燃燒，經救出七旬陳姓婦人與其女兒，陳婦目前在醫院插管治療中、陳婦女兒則是在急診觀察，詳細的起火原因，仍待火調科調查。

台中市消防局在今天凌晨2時許獲報，北區錦中街的莒光新城有火警，中區等6個消防分隊單位、16車、48人前往現場滅火，由第七大隊組長林建男擔任現場指揮官，現場是民宅10樓客廳、11樓陽台有燃燒雜物情形，到場時已全面燃燒，10樓救出年約75歲的陳姓婦人及其年約45歲女兒。

二人被救出時都意識清楚，不過經醫院急救後，目前陳婦在加護病房插管急救、陳婦女兒則是在急診室留觀，火勢在今天凌晨3時許撲滅，燃燒面積在10樓約15平方公尺、11樓約1平方公尺，詳細起火原因待後續釐清。

北區樂英里長劉玉琦說，今天也是接到里民通報才得知，陳姓婦人已在該處住了約30年，該棟是她名下的住宅，案發時狀況不明，只知道是陳婦女兒及其他住戶都有向消防局報案。

台中市北區莒光新城在今天凌晨2時許傳出火警，有一對母女受傷送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區莒光新城在今天凌晨2時許傳出火警，有一對母女受傷送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區莒光新城在今天凌晨2時許傳出火警，有一對母女受傷送醫。記者陳宏睿／翻攝
台中市北區莒光新城在今天凌晨2時許傳出火警，有一對母女受傷送醫。記者陳宏睿／翻攝

台中市

延伸閱讀

獨／高雄山火4天燒不停 消防局挨轟人力浪費無效率

第4天！高雄內門大火悶燒復燃 消防局：現場火勢掌控中

金門鐵皮屋火警 疑廢棄鋰電池自燃嚇壞附近民眾

女星滑手機見火警1死新聞　大驚「這是我老爹住的」

相關新聞

獨／高雄山火4天燒不停 消防局挨轟人力浪費無效率

高雄內門大火自12日燒了整整４天，有消防員私下透露，消防局把所有市區人力叫去支援，幾乎全高雄消防員出動，派得比當年城中城...

台積電34歲工程師車禍亡 單親母淚崩：貼心兒子走了

新竹市上月28日發生一起死亡車禍，1名在台積電任職工程師騎車上班途中轉公道五路，接近經國路方向時遭後方的砂石車撞擊倒地身...

網批蘆洲中原公園淪賭窟 警急抓5人加釘巡邏箱防堵

有不少賭客盤據新北市蘆洲區中原公園聚賭，嚴重影響當地居民生活。蘆洲警方雖派員取締，賭客仍視公權力為無物聚賭依然。有住戶見檢舉無效無法再忍...

獨／女歌迷聽完五月天演唱會倒地 葉克膜搶救16天不治

天團五月天3月29日到4月3日期間，一連在高雄世運主場館舉辦4場演唱會，場場吸引爆滿五迷聽唱；未料，3月31日第2場演唱...

通緝男「善良體質」袋藏海洛因

台南市警二分局前晚在金華與民族路口攔查車輛，查獲鄭姓男子是通緝犯，帶回派出所調查，經拍搜褲子發現內有袋狀物，解開拉鍊後發...

影／台中莒光新城凌晨傳火警 全面燃燒母女送醫1插管

台中市消防局在今天凌晨2時許獲報，北區莒光新城在今天凌晨2時許傳出火警，警、消到場時，10樓一間住戶已全面燃燒，經救出七...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦