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獨／高雄山火4天燒不停 消防局挨轟人力浪費無效率

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獨／高雄山火4天燒不停 消防局挨轟人力浪費無效率

聯合報／ 記者石秀華古和純／高雄即時報導

高雄內門大火自12日燒了整整４天，有消防員私下透露，消防局把所有市區人力叫去支援，幾乎全高雄消防員出動，派得比當年城中城大火還誇張，還以為是有多人受困的大火，結果卻是沒有人命財產受困的山林野火；對此，消防局出面澄清，整座山燒不停，若不積極撲滅，恐會燒至民宅農地。

「以往，市區基本上不會去支援這類山火！」不具名基層消防員透露，今年一改派遣常態，據悉，過往山火若無人命財產待救，多採「侷限、燒光」等守勢戰術，如挖防火壕溝等方式，節省人力。

基層爆料，該起山火發生後，消防局長王志平下令各分隊只要留2車5人，其他全派去現場支援，有消防員直指，採取「守勢」還比「強攻」作法更有效率，「強攻」既增消防員風險，恐事倍功半。對此，高雄市消防局提出澄清說明。

「不趕緊調派人力，大火恐燒往民宅。」高雄市府消防局主任秘書劉一娟指出，4天下來，這場內門山火仍無法完全撲滅，稍一起風，山坡連綿火勢不斷跳燒，轉瞬間火勢漫延，尤因山區缺乏水源且離消防栓甚遠，因此，急需市區水箱車支援作中繼供水，增進打火效率。

劉表示，昨天火勢較之前更為猛烈，且往尾莊民宅方向延燒，恐危及民眾生命及經濟作物，因此，消防局長下令第六大隊停休，旗美九區分隊全派去支援，僅2車5人留守分隊，絕非「全高雄」都派來支援，其他分隊均作息如常。

劉一娟認為，若僅採「守勢」戰術，山區幅員遼闊，消防員留守幾天幾夜，恐怕大火還燒個不停。劉說，過去消防局的人力資源相對缺乏，但今非昔比，無論在人力技術或車輛配備，皆較為周全，就連火場周邊的民宅、農地也比過往增多。

劉指出，經現場指揮官審慎評估，在消防員能安全執勤情況下，選擇以高壓水柱強攻滅火。她表示，若放任野火延燒，恐怕這場大火會讓消防員疲於奔命，辛苦加倍。

由於，這場山火野火由八軍團田單營區後方聯外道路兩側竹林發生，一度引人疑竇是「打靶」釀禍，軍方澄清，靶場距起火點有2公里遠，可能性不高，但避免火勢延燒至彈藥庫，引發更大危機，軍方已派遣人力在現場監控。

連日野火復燃，火勢從內門區溝坪路一帶，已延燒至旗山區大林里尾莊接近民宅周邊，消防局為滅火，目前已採取轉守為攻，嚴正戒備，盼山火早日控制熄滅。

山林野火不斷延燒，火勢從內門山區漫延至旗山尾莊一帶。記者古和純／翻攝
山林野火不斷延燒，火勢從內門山區漫延至旗山尾莊一帶。記者古和純／翻攝
高市消防員連日前往山區滅火，相當勞累。記者古和純／翻攝
高市消防員連日前往山區滅火，相當勞累。記者古和純／翻攝
高市府消防局除出動大批人力前往滅火，並動用怪手挖防火壕溝，防止火勢延燒至特定區域。記者古和純／翻攝
高市府消防局除出動大批人力前往滅火，並動用怪手挖防火壕溝，防止火勢延燒至特定區域。記者古和純／翻攝

消防員 內門

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