佔蘆洲中原公園聚賭 民不忍酸警：眼不見耳不聰口不言
有不少賭客盤據新北市蘆洲區中原公園聚賭，嚴重影響當地居民生活。蘆洲警方雖派員取締，賭客仍視公權力為無物聚賭依然。有住戶見檢舉無效無法再忍，將公園聚賭畫面上傳臉書《我是三蘆人》貼文批警「眼不見耳不聰口不語」甚還狠酸侯友宜「警察出身，你不管嗎！」詢問蘆洲警分局到目前沒有回應。
據了解，新北市蘆洲區中原公園占地1546坪，橫跨6個里，逾4萬名住戶，連立法委員林淑芬服務處也在公園旁邊。2002年啟用至今，不時有民眾投訴、檢舉，公園內被大批賭客盤佔聚賭，賭客菸蒂、吃食亂丟，不但造成公園環境髒亂，也嚴重影響到當地居民生活品質。
蘆洲警方雖有派員取締，但始終抓不勝抓，賭客們把公權力視為無物，持續盤據公園開賭。當地住戶見檢舉無效無法再忍，將公園聚賭畫面上傳臉書《我是三蘆人》貼文拜託蘆洲分局「還給我們一個乾淨公園」
貼文一出吸引不少網友按讚留言，有網友批警「眼不見、耳不聰、口不言」還有留言批里長「怕選票不見也不會去制止～ 只會事後動員志工去掃垃圾」甚有網友狠酸新北市長侯友宜「警察出身，你不管嗎」「要去酸宗痛了~誰理你們115萬的選票..」等話。
對此，記者實際到場查訪，果見有賭客盤據聚賭，今天上午詢問蘆洲警分局，但截至晚上9時許沒有回應。
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