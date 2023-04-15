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喊「麻吉」猛搖尾巴 沒晶片迷途萌貴賓重回主人懷抱

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆一名飼主飼養的紅貴賓因為大門沒有關跑出去走失，跑去別人家被送到派出所，但因沒有植晶片找不到主人，員警靈機一動貼到臉書社群，飼主得知後，趕到派出所時大喊了一聲「麻吉」，紅貴賓興奮地猛搖尾巴，順利領回愛犬。

昨天下午5點多，有民眾抱著一隻紅貴賓到基隆市警察局第一分局南榮路派出所，由警員魏簡彣、邱柏文受理，民眾說，該隻紅貴賓趁家中大門打開時跑進家中，懷疑是附近住戶家中走失的，希望警方能夠協助找回失主。

魏員及邱員瞭解後，將紅貴賓帶至動物醫院掃描晶片，但毛小孩無晶片故無法辨識。魏員靈機一動，在臉書社團「基隆人」貼文協尋走失寵物狗。

飼主正巧看到貼文後前來派出所認領，飼主一進派出所大聲呼喊一聲「麻吉」，而狗狗聽見熟悉的聲音也激動地搖尾巴，這時員警也笑了，認為他就是主人沒有錯。

飼主表示，因為家人疏駜大門敞開，未注意愛犬竄出，發現後遍尋不著十分心急，還好遇上熱心民眾和員警才能尋回，頻頻向警方致謝。

第一分局及基隆動保所提醒民眾，飼養寵物時建議植入寵物晶片或在寵物身上繫上可辨識之配件，如毛小孩不慎走失時，才能快速通知飼主認領。民眾飼養寵物要植入昌片。

喊「麻吉」猛搖尾巴，沒晶片迷途萌貴賓重回主人懷抱。圖／警方提供
喊「麻吉」猛搖尾巴，沒晶片迷途萌貴賓重回主人懷抱。圖／警方提供

寵物 貴賓 基隆

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