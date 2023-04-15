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又見行人地獄 女童過馬路車輛不禮讓警方將開罰

中央社／ 台中15日電

又見行人地獄。台中警方加強取締汽機車不禮讓行人事件，但日前一名女童走斑馬線時竟被不禮讓的汽車「逼退」而險象環生，警方今天說，經調閱監視器後將對違規車輛依法舉發。

立法院日前通過「道路交通管理處罰條例」修正案，汽機車不禮讓行人先通過行人穿越道，最高可處新台幣6000元罰鍰，但仍有駕駛人不禮讓行人的事件傳出。

台中市去年12月底一輛公車轉彎時，撞上走在斑馬線上的伊拉克籍男子一家3口，造成母子死亡的事故。行人被撞的事件層出不窮，台中市中區4月11日下午又發生一名日籍婦人在過馬路時遭小貨車撞上的事故，而被外界詬病為「行人地獄」。

日前有民眾在網路上公布影片顯示，13日在台中市南屯區忠勇路、寶山東二路口，有大人與女童要過馬路，但汽機車一輛接一輛呼嘯而過，沒有汽機車停下來禮讓行人，女童跟著大人要過馬路，走到一半被白色休旅車逼退，還好走在後方的大人將女童拉住才未發生意外。

台中市警察局第四分局查證後發現，這處路口目前屬於無號誌路口，並經調閱閉路電視監視器確認違規車輛的車牌後，將依法告發未禮讓行人的違規行為。

為了避免類似情況再次發生，警方表示，將加強巡查類似路口狀況，並持續要求行人和駕駛車輛的正義大執法，以維護道路安全。

台中市 行人地獄

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