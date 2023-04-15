獨／女歌迷聽完五月天演唱會倒地 葉克膜搶救16天不治
天團五月天3月29日到4月3日期間，一連在高雄世運主場館舉辦4場演唱會，場場吸引爆滿五迷聽唱；未料，3月31日第2場演唱會結束，29歲吳姓女歌迷，於深夜11時5分許，在捷運世運站一號出口處，突然倒地，當時有護理師經過，以AED急救器施救，送醫後曾恢復意識，裝葉克膜搶救，仍於今早宣告不治。
據了解，該名29歲的吳姓女子，是五月天的五迷，當晚專程和朋友特地從新竹南下高雄聽五月天演唱會，當天深夜演唱會結束後，吳女和友人在高雄捷運世運站一號出口處售票口準備買票時，突然倒地不省人事，嚇壞友人。
當時捷運警察見狀趨前了解，一名路過的護理師出手相救，拿起站內的AED急救器先替吳女施以急救，隨後救護員到場，將她緊急送往國軍醫院左營分院，到院前一度失去呼吸心跳。
據悉，吳女疑本身有心臟病史，當時經院方人員漏夜搶救，已清醒、恢復意識，裝葉克膜治療，但仍無法維持生命，今天上午家屬同意拔除葉克膜後離世。
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