獨／女歌迷聽完五月天演唱會倒地　葉克膜搶救16天不治

天團五月天3月29日到4月3日期間，一連在高雄世運主場館舉辦4場演唱會，場場吸引爆滿五迷聽唱；未料，3月31日第2場演唱會結束，29歲吳姓女歌迷，於深夜11時5分許，在捷運世運站一號出口處，突然倒地，當時有護理師經過，以AED急救器施救，送醫後曾恢復意識，裝葉克膜搶救，仍於今早宣告不治。

據了解，該名29歲的吳姓女子，是五月天的五迷，當晚專程和朋友特地從新竹南下高雄聽五月天演唱會，當天深夜演唱會結束後，吳女和友人在高雄捷運世運站一號出口處售票口準備買票時，突然倒地不省人事，嚇壞友人。

當時捷運警察見狀趨前了解，一名路過的護理師出手相救，拿起站內的AED急救器先替吳女施以急救，隨後救護員到場，將她緊急送往國軍醫院左營分院，到院前一度失去呼吸心跳。