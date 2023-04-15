香榭大道滿意度調查未具名 花縣府報案控類黑函誹謗

網路近日出現一分未署名的「花蓮日出香榭大道施政滿意度調查」，前言提到完工不久就出現溝蓋破損、路面高低差等諸多問題，想了解大眾看法。花蓮縣政府認為有違反蒐集個資之嫌，且未經查證將缺失列為前言散布於眾，透過不實文字引導造成民眾誤解，今天到警局報案，將提告誹謗。

行政暨研考處長吳昆儒下午代表縣府到花蓮警分局報案。他表示，針對日出香榭大道工程相關缺失，縣府已多次說明，這分未具名的調查卻沒交代，內容提到花蓮縣政府、縣長徐榛蔚，又以「類黑函」方式，透過不實文字刻意引導社會輿論，造成民眾誤解，已涉及誹謗。

他提醒，真正的民調應該要有調查單位、使用目的及取樣方法，這分調查都沒有，還涉及收集個資，民眾務必提高警覺，避免被騙。

縣府大動作，引發網友議論，認為從問卷內容看不出有蒐集個資情況，就算調查單位不明，只是民意調查縣府就要提告，未免太小題大作，有箝制言論自由的疑慮；也有網友質疑，民調結果不一定全部都不好，縣府在擔心什麼？

日出香榭大道去年10月完工，因民眾反映諸多缺失，縣議員魏嘉賢組成專案小組，上月2日9位縣議員聯合會勘，要求逐一改善。當時縣府建設處長鄧子榆回應，工程在初驗缺失改善階段，完成後才驗收；路面斜坡、高低差等問題，是因車道寬度配合民眾要求增為5.4公尺，已延伸到下方箱涵位置，配合排水才出現斜面，但經台灣省土木技師工公會檢測，速限30公里內抗傾倒、耐磨都符合長時行車標準。

近日在網路流傳的這項調查，前言提到，日出香榭大道由前縣長傅崐萁推動，號稱使用千年不壞的進口黑白花崗石磚鋪設，共耗費4.5億元，其中石材費用2億元，但在徐榛蔚任內完工不到1個月出現溝蓋破損、石板染色、路面傾斜、高低落差40公分、電線外露等問題。