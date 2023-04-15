板橋女警化身反詐大使 黑色情人節上演識詐行動劇
新北市板橋府中廣場今天舉辦「彩色情人節2023新北HUG市集之黑色情人節」，黑色情人節起源於韓國，是為表示單身者無法過節所做出的抗議，提供一個節日讓那些在情人節、白色情人節都收不到任何禮物的人慶祝，少民眾響應穿全黑來到板橋府中廣場共襄盛舉。
板橋警分局反詐騙宣導團 腦筋動得快搭上黑色情人節熱潮，在人潮聚集活動場內由警界靓妹、板橋派出所女警邱真鈺上演假交友真詐財行動劇，透過逼真的裝扮，由真實案例改編之劇情，希望透過戲劇類演出，加深民眾印象，並在攤位化身代言人與民眾互動，透過案例分享 的方式，針對不同受眾族群進行宣導，期能提高民眾「識詐」、「知詐」的能力，減少上當受騙的機會。
板橋警分局長黃南山表示，板橋分局112年迄今共計攔阻金融機構詐騙案件17件，金額達2436萬9034元；超商攔阻也有5件，金額9萬3100元。
今年5月5日為全民反詐日，刑事局將串聯全國各警察機關以直播方式宣達反詐騙情事，黃南山指出，警力有限民力無窮，集眾人力量加強犯罪預防宣導，回應民眾需求，強化警察維護治安之意志與決心，整頓交通之盡心及服務民眾之同理心，營造「平安、祥和、快樂」的社會氛圍，讓民眾過好日子。
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