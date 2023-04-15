板橋女警化身反詐大使 黑色情人節上演識詐行動劇

新北市板橋府中廣場今天舉辦「彩色情人節2023新北HUG市集之黑色情人節」，黑色情人節起源於韓國，是為表示單身者無法過節所做出的抗議，提供一個節日讓那些在情人節、白色情人節都收不到任何禮物的人慶祝，少民眾響應穿全黑來到板橋府中廣場共襄盛舉。

板橋警分局反詐騙宣導團 腦筋動得快搭上黑色情人節熱潮，在人潮聚集活動場內由警界靓妹、板橋派出所女警邱真鈺上演假交友真詐財行動劇，透過逼真的裝扮，由真實案例改編之劇情，希望透過戲劇類演出，加深民眾印象，並在攤位化身代言人與民眾互動，透過案例分享 的方式，針對不同受眾族群進行宣導，期能提高民眾「識詐」、「知詐」的能力，減少上當受騙的機會。

板橋警分局長黃南山表示，板橋分局112年迄今共計攔阻金融機構詐騙案件17件，金額達2436萬9034元；超商攔阻也有5件，金額9萬3100元。