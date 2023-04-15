快訊

微軟Windows 11更新版「1超方便功能」恐要說掰掰 網友集體哀號變難用

「穴居」500天 她出洞驚呼：對這世界一無所知

日相岸田文雄訪和歌山遇爆炸！ 犯嫌身分曝光

板橋女警化身反詐大使 黑色情人節上演識詐行動劇

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋府中廣場今天舉辦「彩色情人節2023新北HUG市集之黑色情人節」，黑色情人節起源於韓國，是為表示單身者無法過節所做出的抗議，提供一個節日讓那些在情人節、白色情人節都收不到任何禮物的人慶祝，少民眾響應穿全黑來到板橋府中廣場共襄盛舉。

板橋警分局反詐騙宣導團 腦筋動得快搭上黑色情人節熱潮，在人潮聚集活動場內由警界靓妹、板橋派出所女警邱真鈺上演假交友真詐財行動劇，透過逼真的裝扮，由真實案例改編之劇情，希望透過戲劇類演出，加深民眾印象，並在攤位化身代言人與民眾互動，透過案例分享 的方式，針對不同受眾族群進行宣導，期能提高民眾「識詐」、「知詐」的能力，減少上當受騙的機會。

板橋警分局長黃南山表示，板橋分局112年迄今共計攔阻金融機構詐騙案件17件，金額達2436萬9034元；超商攔阻也有5件，金額9萬3100元。

今年5月5日為全民反詐日，刑事局將串聯全國各警察機關以直播方式宣達反詐騙情事，黃南山指出，警力有限民力無窮，集眾人力量加強犯罪預防宣導，回應民眾需求，強化警察維護治安之意志與決心，整頓交通之盡心及服務民眾之同理心，營造「平安、祥和、快樂」的社會氛圍，讓民眾過好日子。

板橋警分局反詐騙宣導團 腦筋動得快搭上黑色情人節熱潮，在人潮聚集活動場內由警界靓妹、板橋派出所女警邱真鈺上演假交友真詐財行動劇，提高民眾「識詐」、「知詐」的能力。圖／警方提供
板橋警分局反詐騙宣導團 腦筋動得快搭上黑色情人節熱潮，在人潮聚集活動場內由警界靓妹、板橋派出所女警邱真鈺上演假交友真詐財行動劇，提高民眾「識詐」、「知詐」的能力。圖／警方提供
板橋警分局反詐騙宣導團 腦筋動得快搭上黑色情人節熱潮，在人潮聚集活動場內由警界靓妹、板橋派出所女警邱真鈺上演假交友真詐財行動劇，提高民眾「識詐」、「知詐」的能力。圖／警方提供
板橋警分局反詐騙宣導團 腦筋動得快搭上黑色情人節熱潮，在人潮聚集活動場內由警界靓妹、板橋派出所女警邱真鈺上演假交友真詐財行動劇，提高民眾「識詐」、「知詐」的能力。圖／警方提供
板橋警分局反詐騙宣導團 腦筋動得快搭上黑色情人節熱潮，在人潮聚集活動場內由警界靓妹、板橋派出所女警邱真鈺上演假交友真詐財行動劇，提高民眾「識詐」、「知詐」的能力。圖／警方提供
板橋警分局反詐騙宣導團 腦筋動得快搭上黑色情人節熱潮，在人潮聚集活動場內由警界靓妹、板橋派出所女警邱真鈺上演假交友真詐財行動劇，提高民眾「識詐」、「知詐」的能力。圖／警方提供
板橋警分局反詐騙宣導團 腦筋動得快搭上黑色情人節熱潮，在人潮聚集活動場內由警界靓妹、板橋派出所女警邱真鈺上演假交友真詐財行動劇，提高民眾「識詐」、「知詐」的能力。圖／警方提供
板橋警分局反詐騙宣導團 腦筋動得快搭上黑色情人節熱潮，在人潮聚集活動場內由警界靓妹、板橋派出所女警邱真鈺上演假交友真詐財行動劇，提高民眾「識詐」、「知詐」的能力。圖／警方提供

白色情人節 詐騙

延伸閱讀

板橋油庫口都更案再邁一步 新北住都中心任全案管理

侯友宜今回防嘉義 朱立倫至板橋衝人氣

射擊金牌正妹女警宣導識詐 亞東醫院也力挺反詐

傳「海王」女教師同時交往48位男家長 情人節收90萬紅包

相關新聞

第4天！高雄內門大火悶燒復燃 消防局：現場火勢掌控中

高雄市內門溝坪路鄰近八軍團旗山彈藥分庫一帶，周三下午發生雜草火警，火勢在當天下午4時半左右撲滅，但連續兩天因天候炎熱風吹...

新北河濱公園7野狗圍咬 慢跑婦人小腿濺血

新北市河濱公園經常可見流浪狗群聚，路過單車騎士或路人多少遇到野狗狂吠作勢攻擊，日前一名婦人在福和橋附近慢跑時，就慘遭約7...

男買單程機票欲飛廈門會合女網友 母疑有詐急報警勸回

辜姓男子昨購買單程機票，準備前往廈門與女網友相會，母親懷疑辜男遭受詐騙，報警處理，航警局獲報派員在機場內攔截辜男，說明辜...

他吃台中知名燒肉店亮開山刀 嚇壞民眾辯稱要做園藝

李姓男子到台中某知名連鎖燒肉店用餐，卻無故攜帶1把超過30公分長的開山刀，除刀柄露出隨身背包，還將刀子刻意放在餐桌上嚇壞...

揆違3年 磺溪書院千名考生祈福 跨七星爐火求金榜提名

台中市大肚區磺溪書院考生祈福活動今天隆重登場，揆違3年，今恢復千名考生向文昌帝君祈願、依序跨過七星爐火，並在祈福樹上掛上...

板橋女警化身反詐大使 黑色情人節上演識詐行動劇

新北市板橋府中廣場今天舉辦「彩色情人節2023新北HUG市集之黑色情人節」，黑色情人節起源於韓國，是為表示單身者無法過節...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦