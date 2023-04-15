公所員工下班未返家　家屬尋人發現倒臥在公所頂樓

雲林縣莿桐鄉公所一名女性員工昨天晚上下班後未返家，家屬到鄉公所尋人，發現該員工倒臥在公所頂樓，身上疑有自殘痕跡，緊急送醫後無生命危險，家屬表示，當事人之前脊椎手術後恢復不佳，擔心影響工作，不曉得是否因此感到有壓力，莿桐鄉長廖秋蓉表示，當事人工作內容單純，現階段就讓她好好休養。

該名女性員工家屬表示，昨晚六點多當事人仍未返家，家屬到公所找人，才發現她竟倒臥在頂樓，身上滿是血跡，並疑有自殘痕跡，緊急送醫搶救後，無生命危險。

家屬表示，當事人之前脊椎手術後恢復狀況不理想，經常擔心影響工作，不知是否受此影響。鄉長廖秋蓉表示，當事人的工作內容單純，目前就讓當事人好好休息，將身體養好。警方獲報後，已通報縣府社會處，釐清事件發生原因。