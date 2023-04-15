詐騙手法層出不窮金額屢破百萬 宜警提醒農漁會合作社
詐騙案件盛行，手法多變且金額屢創新高，動輒突破百萬，宜蘭1位婦人今年3月間遭歹徒偽裝成警察欺騙，以房屋裝潢等理由瞞過行員，提領現金交付，損失超過300萬元。宜蘭縣警局也發現，詐欺犯多鎖定農漁信用合作社的老客戶，更容易規避行員詢問。
據了解，該婦人上月接到自稱某市警察的電話，稱婦人證件遺失恐成犯罪工具，若不處理將面臨牢獄之災，需拿出現金保管。婦人按照對方指示，陸續到郵局提領現金3次，行員問起便答「子女房屋裝潢費」、「丈夫治喪費」、「靈骨塔費用」，瞞過行員，將現金與金飾等交給歹徒，銀行、郵局帳戶也遭盜領，損失326萬元以上。
宜蘭縣警局指出，縣內詐騙集團除越來越懂得教導被害人規避行員詢問，也逐漸將目標對準農漁信用合作社客戶，這些客戶多是退休農漁民，是合作社的老客戶，與行員較為熟悉，提款或匯款時較不易受到盤問，加上合作社人手本就比一般金融機構少，成為詐騙交付管道的熱門選項。
宜警刑大隊長鄭偉豪表示，警方接觸到詐騙案件，已是整個防詐工作的最末端，即使追查再多上游車手也無法挽回民眾損失；金融機構則是防詐的最後一道防線，4月13日舉辦農漁會合作社防詐種子教官訓練，提醒行員務必問清楚民眾匯款理由。
鄭偉豪指出，教導民眾辨識詐騙集團手法，才能從源頭阻斷，縣警局組成打詐宜蘭隊，推出局長林武宏錄製的防詐短片、邀請藝人上網路節目，盼宣導範圍能擴及更廣泛的族群。
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