新莊84位里長組「打詐里長隊」 識詐種子教官護里民

為加深新北市新莊區區民識詐，新莊區轄內84位里長與民代代表共組「打詐里長隊」於昨天舉辦誓師大會，由新莊警分局講授近期常見之詐騙案件及推陳出新的詐騙技倆，希望將84位里長培訓為識詐種子教官，向各自里民宣導、建立友善通報網有效組詐。

新莊警分局表示，近年詐騙手法不斷翻新，為使全民「識詐」深入社區，加強鄰里社區協助一起打擊詐欺犯罪。警方除利用臉書及結合各種活動，落實防詐資訊宣導外，也深入金融機構、校園、賣場、車站甚至是拍攝識詐影片，以杜絕民眾被騙。