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新莊84位里長組「打詐里長隊」 識詐種子教官護里民

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

為加深新北市新莊區區民識詐，新莊區轄內84位里長與民代代表共組「打詐里長隊」於昨天舉辦誓師大會，由新莊警分局講授近期常見之詐騙案件及推陳出新的詐騙技倆，希望將84位里長培訓為識詐種子教官，向各自里民宣導、建立友善通報網有效組詐。

新莊警分局表示，近年詐騙手法不斷翻新，為使全民「識詐」深入社區，加強鄰里社區協助一起打擊詐欺犯罪。警方除利用臉書及結合各種活動，落實防詐資訊宣導外，也深入金融機構、校園、賣場、車站甚至是拍攝識詐影片，以杜絕民眾被騙。

為強化全民識詐能力，新莊警分局特別邀請轄內84位新莊區里長與民代代表共組「打詐里長隊」，並於昨天舉辦誓師大會。現場由新莊警分局長周振安、偵查隊長徐子胤親自講授剖析推陳出新假投資、假冒公務員、假愛情、猜猜我是誰等詐騙技倆，同時搭配「堵詐、阻詐、懲詐」近期常見之詐騙案件，希望將84位里長培訓成為識詐種子教官，向各自里民宣導，發揮一傳十，十傳百的功效，以降低詐騙案件發生率，守護民眾財產安全。

新莊區轄內84位里長與民代代表共組「打詐里長隊」於昨天舉辦誓師大會。記者曾伯愷／翻攝
新莊區轄內84位里長與民代代表共組「打詐里長隊」於昨天舉辦誓師大會。記者曾伯愷／翻攝
新莊區轄內84位里長與民代代表共組「打詐里長隊」於昨天舉辦誓師大會。記者曾伯愷／翻攝
新莊區轄內84位里長與民代代表共組「打詐里長隊」於昨天舉辦誓師大會。記者曾伯愷／翻攝
新莊區轄內84位里長與民代代表共組「打詐里長隊」於昨天舉辦誓師大會。記者曾伯愷／翻攝
新莊區轄內84位里長與民代代表共組「打詐里長隊」於昨天舉辦誓師大會。記者曾伯愷／翻攝
新莊區轄內84位里長與民代代表共組「打詐里長隊」於昨天舉辦誓師大會。記者曾伯愷／翻攝
新莊區轄內84位里長與民代代表共組「打詐里長隊」於昨天舉辦誓師大會。記者曾伯愷／翻攝
新莊區轄內84位里長與民代代表共組「打詐里長隊」於昨天舉辦誓師大會。記者曾伯愷／翻攝
新莊區轄內84位里長與民代代表共組「打詐里長隊」於昨天舉辦誓師大會。記者曾伯愷／翻攝

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