第4天！高雄內門大火悶燒復燃 消防局：現場火勢掌控中

高雄市內門溝坪路鄰近八軍團旗山彈藥分庫一帶，周三下午發生雜草火警，火勢在當天下午4時半左右撲滅，但連續兩天因天候炎熱風吹復燃，消防局除家派人車灌救外，軍方也在營區監控警戒，空勤總隊已連番出動直升機做空投灌水。

據消防局研判，起火點在林班地與八軍團權管土地交界處，緊鄰軍方營區約百公尺距離，由於山區遼闊，燃燒面積實在難以估算，但火勢已在掌控中。