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第4天！高雄內門大火悶燒復燃 消防局：現場火勢掌控中

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市內門溝坪路鄰近八軍團旗山彈藥分庫一帶，周三下午發生雜草火警，火勢在當天下午4時半左右撲滅，但連續兩天因天候炎熱風吹復燃，消防局除家派人車灌救外，軍方也在營區監控警戒，空勤總隊已連番出動直升機做空投灌水。

據消防局研判，起火點在林班地與八軍團權管土地交界處，緊鄰軍方營區約百公尺距離，由於山區遼闊，燃燒面積實在難以估算，但火勢已在掌控中。

消防局統計，今天出動兩架次直升機協助空投擲水19次，共38噸水量欲降低溫度，並共派遣消防人車42車113人、軍方 62人、林務局40人及義消11名，在各重點區域部署，以人車防護建築物避免延燒，並針對有延燒危險的區域，開闢防火巷阻隔火勢。

消防局出動無人機空拍確認山區雜草燃燒面積。記者古和純/翻攝
消防局出動無人機空拍確認山區雜草燃燒面積。記者古和純/翻攝

直升機 低溫 空勤總隊

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