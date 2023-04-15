加里山迷途意外多 消防局更新中繼台設備改善救援通訊

苗栗縣南庄鄉加里山是台灣熱門登山景點，素有「台版富士山」美名，但每年遊客、登山客迷途事件頻傳，且當地無線電通訊易受地形阻礙，苗栗縣消防局獲台電補助辦理無線電中繼台設備更新，3月已完成全縣全區站台設備更新，並於加里山辦理山域搜救訓練及無線電通訊測試，救災無線電通訊品質已獲有效改善，有助強化救災即時情資傳遞。

加里山海拔2220公尺，是國內知名的中級山，林相豐富景色優美，山頂視野展望好，沿途美景處處令人驚喜，尤其陽光穿透柳杉林間，晨昏各有不同意境，山嵐一起有如迷霧森林，陽光斜射林霧間有如仙境般夢幻，每逢假日都有許多登山客湧入，但有些遊客因準備不足或輕忽攀登時間，迷途事件頻傳，前幾年還曾出現一連三天都發生迷途及山難意外的救援事件。

苗栗縣消防局表示，加里山是熱門登山景點，但縣內地形幅員遼闊，境內山脈縱橫分佈，易受地形阻礙使無線電通訊不良，消防局在完成無線電中繼台設備更新後，為確認通訊品質，14日辦理加里山山域搜救訓練，並從鹿場登山口停車場沿一般遊客登山路徑至山頂三角站，沿途以無線電手持台與當地消防分隊值班、局本部指揮中心測試無線電通訊，沿途各站點包括台鐵鐵軌、避難山屋、巨石區及9號救援樁等地的通訊都能保持暢通，大幅改善以往加里山通訊聯繫的效率。