高雄小港醫院巷弄「進去就慘」網揭警察躲裡面開單　

有網友在網路社團指高雄小港醫院門口對面巷弄是單行道，一堆人被躲在裡面的警察開單，提醒小心荷包；轄區警方今解釋，因該處巷弄狹小，經交通局、里長和警方會勘，決議3月起改為單行道，並實施一個月勸導期，4月7日開單，迄今共開出17張罰單，執法以維護行車安全為首要。

臉書社團「小港人七嘴八舌」有網友貼出一則貼文，指指高雄小港醫院門口對面巷弄是單行道，聽附近阿嬤說，今早一堆人被躲在裡面的警察開單，為了荷包，大家多多小心。

原ＰＯ並解釋，他原本要騎進去，結果一位阿嬤告訴他是單行道不能騎了，說早上被抓了一堆，因此分享給大家知道。

轄區小港警分局警方解釋，高雄小港醫院漢民路710巷，是交通易肇事熱點，因狹小常造成人車爭道發生交通事故，經交通局會同當地里長和警方會勘後，決議從3月起將該處巷弄改為單行道，並實施一個月勸導期，以防制交通事故的發生。