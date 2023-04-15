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高雄小港醫院巷弄「進去就慘」網揭警察躲裡面開單　

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

有網友在網路社團指高雄小港醫院門口對面巷弄是單行道，一堆人被躲在裡面的警察開單，提醒小心荷包；轄區警方今解釋，因該處巷弄狹小，經交通局、里長和警方會勘，決議3月起改為單行道，並實施一個月勸導期，4月7日開單，迄今共開出17張罰單，執法以維護行車安全為首要。

臉書社團「小港人七嘴八舌」有網友貼出一則貼文，指指高雄小港醫院門口對面巷弄是單行道，聽附近阿嬤說，今早一堆人被躲在裡面的警察開單，為了荷包，大家多多小心。

原ＰＯ並解釋，他原本要騎進去，結果一位阿嬤告訴他是單行道不能騎了，說早上被抓了一堆，因此分享給大家知道。

轄區小港警分局警方解釋，高雄小港醫院漢民路710巷，是交通易肇事熱點，因狹小常造成人車爭道發生交通事故，經交通局會同當地里長和警方會勘後，決議從3月起將該處巷弄改為單行道，並實施一個月勸導期，以防制交通事故的發生。

警方指出，勸導期過後才開始執法，自4月7日起迄今，共開出17件違規舉發單，依道路交通管理處罰條例第45條第一項、第三項規定，逆向行駛進入單行道，可開罰600元以上1800元以下罰緩，呼籲用路人應遵守交通規則，以維己身與他人行車安全。

有網友在網路社團指高雄小港醫院門口對面巷弄是單行道，一堆人被躲在裡面的警察開單，提醒小心荷包。圖／取自臉書社團「小港人七嘴八舌」（小港區）
有網友在網路社團指高雄小港醫院門口對面巷弄是單行道，一堆人被躲在裡面的警察開單，提醒小心荷包。圖／取自臉書社團「小港人七嘴八舌」（小港區）

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