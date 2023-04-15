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男買單程機票欲飛廈門會合女網友 母疑有詐急報警勸回
辜姓男子昨購買單程機票，準備前往廈門與女網友相會，母親懷疑辜男遭受詐騙，報警處理，航警局獲報派員在機場內攔截辜男，說明辜男可能遭受詐騙，家人非常擔心，在員警勸說過後，辜男才打消念頭返家。
警方調查，辜男母親昨午報警，指兒子偷跑出門，要從松山機場搭機前往廈門找女友，懷疑是遭受詐騙，航警局獲報派員尋找辜男，果真在松山機場內尋獲辜男。
辜男說，他與女友透過網路認識3年多，對方在廈門SM廣場工作，是一名銷售客服，2人平時只視訊聯絡，未曾實際見面；近期女友透露從事賣淫媒合仲介，每月收入達10萬元台幣，在廈門已備妥住房，希望辜男前往廈門會合，一起投入仲介工作、一起生活。
辜男相信女友說法，購買單程機票準備為愛奔走，但員警說明，辜男此行遭受詐騙的風險極大，行程及工作內容都讓家人十分擔心，經員警、家人勸說，辜男才願意退票，隨家人返家。
警方表示，國人遭海外詐騙事件在政府加強宣導下，近期已鮮有被害案件，但仍不排除少數民眾因資訊不足或售網路交友影響，遭詐騙出國，呼籲民眾務必留意詐騙話術及不合理的金錢誘因，避免遭詐騙集團利用、控制。
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