高雄旗山雜草延燒3天3夜 消防空勤軍方全力灌救

高雄旗山溝坪路，鄰近陸軍八軍團旗山彈藥分庫田單營區的雜草12日起發生火警，至今已延燒3天3夜，消防局統計出動46車103人、軍方60人、林務局62人，空勤持續投水滅火中。

高雄市政府消防局今天中午發布訊息指出，現場統計共出動消防車46車103人、軍方60人、林務局62人，目前劃分4個分區持續防護控制火勢擴散，並協請空勤直升機持續投水滅火中。至昨天空勤總隊直升機出動2架次，投水19次、38噸。各重點區域部署人車防護建築物避免延燒，另針對有延燒之虞區域，開闢防火巷阻隔火勢。

外傳起火原因疑似八軍團打靶所致，起火點位於林班地與軍方權管土地交界，八軍團則指出，起火點距營區仍有600多公尺，且軍方已派員架設防火線跟水線持續監控，情況均在掌控中，無延燒或立即危險。