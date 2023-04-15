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金門鐵皮屋火警 疑廢棄鋰電池自燃嚇壞附近民眾

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金寧鄉伯玉路一段的一處鐵皮屋外，昨天晚間放置的廢棄鋰電池及電瓶忽然起火燃燒，還竄出火花，怵目驚心，因地點緊鄰汽車美容廠，消防局不敢大意，獲報後立即出動各式救災車輛5輛，消防人員13人前往救災，消防人員到場時，火勢已由附近民眾以滅火器撲滅；整起案件無人員傷亡，起火原因由火災調查科調查中。

金門縣消防局指出，昨日晚間7時30分接獲民眾報案表示，在金寧鄉伯玉路一段一處鐵皮屋外有廢棄鋰電池及電瓶起火燃燒，現場竄出濃煙及火花，消防局據報後由第一大隊副大隊長戴紹恩率隊前往搶救，出動金寧分隊及金城分隊各式救災車輛5輛及消防人員13名趕赴現場。

消防車組抵達現場後，火勢已由對面店家以滅火器撲滅，只有電瓶內部仍有些許濃煙持續冒出，為確保現場安全，消防人員立即將廢棄電瓶移至空曠處，並佈署1條水線進行灑水降溫，以防止復燃，整起案件無人員傷亡，起火原因由火災調查科調查中。

第一大隊大隊長陳叁奇表示，一般鋰電池在正常使用並不會產生爆炸的危險，購買時應認明具有商品安全標章的產品，避免在陽光直射、高溫等環境充電，其周遭亦避免放置可燃物，電池產品若受撞擊、摔碰及敲打後變質不可使用，避免發生異常起火燃燒，並呼籲民眾廢棄電池及電瓶勿隨意堆置，應透過清潔隊、合格電池回收商回收，以確保安全。

金門縣消防局昨晚到金寧鄉伯玉路一段的一處鐵皮屋外協助滅火，相關人員到場研判火警原因。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局昨晚到金寧鄉伯玉路一段的一處鐵皮屋外協助滅火，相關人員到場研判火警原因。圖／金門縣消防局提供
金寧鄉伯玉路一段的一處鐵皮屋外，昨天晚間放置的廢棄鋰電池及電瓶忽然起火燃燒，好在火勢被撲滅。圖／金門縣消防局提供
金寧鄉伯玉路一段的一處鐵皮屋外，昨天晚間放置的廢棄鋰電池及電瓶忽然起火燃燒，好在火勢被撲滅。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局昨晚到金寧鄉伯玉路一段的一處鐵皮屋外協助滅火，好在火勢被順利撲滅。圖／金門縣消防局提供
金門縣消防局昨晚到金寧鄉伯玉路一段的一處鐵皮屋外協助滅火，好在火勢被順利撲滅。圖／金門縣消防局提供

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