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偷東西被開除會員 台中女2度大鬧健身房脫序行為全都錄

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中陳姓女子日前涉嫌在三民路健身房偷別人包包被依現行犯逮捕，業者也取消其會員資格，未料陳女不滿接連在4月10日、13日跑到健身房大鬧，邊發印有「小偷猖狂」紙張邊挑釁員工，脫序行為全被錄影PO網，警方再度獲報到場將她架離，並依違反社會秩序維護法裁罰。

最近網路流傳1段影片，1名身穿紅衣女子在台中三民路健身房鬧事，不斷對員工叫囂，還用身體靠近、揮舞手腳挑釁說「你打啊」等語，直到警方到場處理仍不配合，一度用雙手摀住耳朵還邊下樓梯邊尖叫，其他會員路過也紛紛拿手機錄影。

台中第2分局指出，育才派出所4月8日曾獲報到健身房，因陳女涉嫌偷竊其她會員的包包，裡頭有皮夾、手機及證件，當時被依竊盜罪嫌現行犯送辦。

後來業者考量避免影響其他會員權益，4月10日口頭告知陳女將開除她的會籍，陳女當下情緒不滿就在店內滋擾，警方違反社會秩序維護法第68條送辦裁罰。

未料陳女13日又跑到健身房，還在店內發放印有「小偷猖狂，請小心隨身財物或暫至其他分店遠離危險，萵苣關心您」的傳單，經員工制止請他離開，陳女仍拒絕不斷叫囂。

警方第3度到場時，健身房當場出示已經開除陳女會籍的正式函文，員警確認無誤後，告誡陳女應即離去，不得進入該營業場所，陳女最終才在多名員警陪同下離開結束鬧劇。

陳女（左）因涉嫌偷竊被開除會籍，事後兩度大鬧健身房。圖／截自社會事新聞影音
陳女（左）因涉嫌偷竊被開除會籍，事後兩度大鬧健身房。圖／截自社會事新聞影音

健身 偷竊 竊盜

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