他吃台中吃名燒肉店亮開山刀 嚇壞民眾辯稱要做園藝

李姓男子到台中某知名連鎖燒肉店用餐，卻無故攜帶1把超過30公分長的開山刀，除刀柄露出隨身背包，還將刀子刻意放在餐桌上嚇壞民眾，警方到場查獲後送辦，李辯稱是要回彰化老家做園藝用，法院認為刀子鋒利具殺傷力，李造成人心不安，依違反社會秩序維護法裁罰3000元，可抗告。

警方移送指出，李男今年3月21日到台中西屯某知名燒肉店，卻無故攜帶1把具有殺傷力、已經開鋒的開山刀，經目擊民眾報案，警方到場發現李男正打算要離開，但隨身後背包仍插著1把刀，且刀柄明顯露出，依違反社維法送辦。

社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，無正當理由攜帶具有殺傷力之器械、化學製劑或其他危險物品者，處3日以下拘留或新3萬元以下罰鍰。

台中地院查，李男持有的開山刀是金屬材質、質地堅硬，刀鋒部分明顯可見相當鋒利，顯是具有殺傷力器械，而李雖辯稱開山刀是他要帶回彰化老家做園藝用，但根據監視器畫面，當時李無故將開山刀放在餐廳桌上，顯然和園藝無關。

法院認為，李男攜帶開山刀無正當理由，且刀子讓周圍不特定人所得眼見，足以造成人心不安，因此有民眾向警方報案，可見其帶刀行為確有危害社會秩序及安全之虞。