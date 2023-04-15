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新北河濱公園7野狗圍咬 慢跑婦人小腿濺血

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

新北市河濱公園經常可見流浪狗群聚，路過單車騎士或路人多少遇到野狗狂吠作勢攻擊，日前一名婦人在福和橋附近慢跑時，就慘遭約7隻野狗上前攻擊，導致左小腿約有十公分傷勢，家人心痛上網求助，網友則批市民專線1999根本沒用，動保處則回應會同高灘處人員在所述地點附近進行巡查。

日前4月13日晚間近6時，一名婦人在新北市河濱公園慢跑時，遭約7隻野狗圍攻攻擊，導致左小腿約有10公分傷勢見血，家人心痛上網在發問，母親在河濱公園轉彎快靠近福和橋慢跑時，被野狗給咬傷流血，「媽媽表示少說有六七隻野狗，想請問哪裡可以反應這問題，跟能夠請誰處理呢？ 」

該則貼文引起網友關注，紛紛表示「上星期慢跑也是被狗追咬，之後打1999也沒有用、秀朗橋至褔和橋那段不能單獨去運動，那段有群狗出入要小心點、那邊真的很危險，野狗隨時都想攻擊人、那些野狗根本有牌流氓。」

新北市動保處也留言說，已會同高灘處人員在所述地點附近進行巡查，惟請台端提供聯絡方式或確切地點，以利派員前往處理。另類似情事，亦請通報1959動保專線反映，提供聯絡方式或確切地點，以利迅速處理。

一名婦人在福和橋附近慢跑時，慘遭約7隻野狗上前攻擊，導致左小腿約有十公分傷勢見血。圖／臉書社團「我是永和人」翻攝
一名婦人在福和橋附近慢跑時，慘遭約7隻野狗上前攻擊，導致左小腿約有十公分傷勢見血。圖／臉書社團「我是永和人」翻攝

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