愛情詐騙！包裹放美金寄台當生活費 婦險遭詐35萬警阻

新北市八里區張姓婦人，兩周前透過臉書認識一名自稱外國建商的男子，雙方互加LINE頻繁聊天，張婦墜入愛情陷阱。這月11日對方誆以包裹內裝美金已寄來台灣當生活費，騙得張婦甘心兩次前往郵局欲匯款35萬台幣「手續費」，警方獲報兩次到場勸阻，最後成功刪除詐騙訊息，保住婦人35萬積蓄。

據了解，張姓婦人（77歲）兩周前透過臉書認識一名外國男子，對方誆稱自己是建設公司老闆，想透過網路世界尋找第二春，張婦雖覺得網路世界不可為真，但仍擋不住對方三寸不爛之舌騙得芳心。

這個月11日，對方誆以他要來台跟她一起生活，還說已將美金放進紙箱寄來台灣，要張婦代為支付35萬手續費領包裹。張婦不疑有他，當天上午8時許獨自前往新北市八里區訊塘路一間郵局，準備依指定帳戶匯出35萬台幣。

張婦到場表明要匯35萬，郵局臨櫃人員多次確認其匯款目的，但張婦卻無法說清楚匯款用途，警方獲報趕抵勸阻，張婦先是口頭答應「不匯了」便轉身返家。沒想到5個小時後，張婦又來到同一間郵局，二度表明要匯款35萬，這一次還直接向郵局人員表示就是要付「手續費」。

臨櫃人員一聽就是被騙，再度通知警方到場協助處理。經警了解，並察看其與詐團LINE談話內容確認張婦被騙，警先以案例試圖勸阻她真的被騙了，但張婦仍堅信遇到真愛亟欲匯款，最後以實際案例勸得張婦放棄匯款，並護送她回家繼續勸說，張婦才恍若自己真的被騙了。徵得張婦同意，協助將手機內詐騙訊息封鎖、刪除，斷絕該詐騙集團對老婦詐騙的管道，成功保住她35萬積蓄。

蘆洲警分局表示，內政部警政署辦理「全民防詐，藝起發聲」，相約藝人、名人、百工百業一同發聲為反詐騙貢獻，並將05月05日訂於「全民反詐啟動日」於當日舉辦記者會透過新聞傳播讓全民有反詐意識。