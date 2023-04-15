投資假交易詐騙猖獗 台南大橋派出所2銀行一天就阻百萬詐騙

網路詐騙橫行案例居高不下，台南永康警分局大橋派出所轄區兩家銀行行員幾乎同時發現民眾遭詐騙，機警通報警方擋下近百萬元流入詐騙集團帳戶。

永康分局表示，最近詐騙手法以投資、假交易最多，常用保證獲利穩賺不賠等話術誘騙，手法其實千變萬化，假交友、解除分期付款、投資詐騙、騙取提款卡及人頭帳戶、一頁式網購詐騙及幫助洗錢等讓人防不勝防，類似情形可隨時打165反詐騙專線或110向警方諮詢，維護及保障自身權益。

大橋派出所表示，昨天接獲國泰世華銀行通報，有男子要匯款10萬元應遭詐騙。員警張瑞麟、李韋儒到場，見周姓男子是加入LINE「投資」群組，並依照指示要匯款，行員查詢帳戶發現金流異常，員警一看所謂的投資群組，就是現在最常見的投資詐騙群組：都會以分析及報明牌方式誘人上當，再「循循善誘得引導被害人」前往假投資平台操作，投入大量資金以為賺到錢要提領時，才發現上當但都為時已晚。聽完員警及行員解釋打消匯款念頭。

不料這時永豐銀行又通報有人要匯80萬元到「高度警示風險帳戶」，請警方到場協助攔阻。員警陳心柔、蔣佳勳到場魏姓男子稱要買東西須匯款，行員告訴他查詢該帳戶發現金流異常，是高風險「問題帳戶」、有民眾被騙匯款進入紀錄，擔心被騙才聯繫警方。員警耐心解釋詐騙手法與話術，魏男才打消匯款。