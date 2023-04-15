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半夜闖法式餐廳吃大餐？高雄男觸警鈴跳樓摔傷遭活逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄鹽埕區河西路一家高檔法式料理餐廳，昨晨警鈴大作，保全和警網趕抵，發現大門門鎖遭破壞，附近突傳來碰撞聲，警方查看赫見謝姓男子頭破血流，查知原來謝行竊得手7000元，因觸動警鈴，倉皇從2樓躍下受傷，活活被逮。

鹽埕警分局五福四路派出所警方昨天凌晨2時14分許，接獲保全公司報案，指位於鹽埕區河西路一家法式餐廳疑似遭人入侵，請求警方派員前往查看。

警方和保全公司人員到場後，發現餐廳大門門鎖遭人破壞，於餐廳內找尋有無可疑人時，突然聽見餐廳外傳來一陣碰撞聲響，警方從後方查看，赫見一名男子頭破血流。

警方先請求救護車到場救護，清查男子身分，詢問摔傷原因，得知41歲謝姓男子就是竊賊。謝供稱，因缺錢花用，破壞餐廳大門門鎖後入內行竊，於餐廳翻箱倒櫃、破壞收銀機時，觸動警鈴，警聲大響，直接從二樓躍下一樓，不慎頭著地受傷。

警方在謝男身上起出6960元、美金10元及2枚戒指，謝行竊犯行當場被活逮，先被送醫治療；警詢後，依竊盜罪移送偵辦。

高雄謝姓男子昨晨侵入鹽埕區河西路一家高檔法式料理餐廳行竊，因觸動警鈴，得手近7000元，從2樓跳下受傷，警方和保全趕抵當場將他逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓男子昨晨侵入鹽埕區河西路一家高檔法式料理餐廳行竊，因觸動警鈴，得手近7000元，從2樓跳下受傷，警方和保全趕抵當場將他逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓男子昨晨侵入鹽埕區河西路一家高檔法式料理餐廳行竊，因觸動警鈴，得手近7000元，從2樓跳下受傷，被警方活逮，等待救護車前來，痛苦地倒在地上。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓男子昨晨侵入鹽埕區河西路一家高檔法式料理餐廳行竊，因觸動警鈴，得手近7000元，從2樓跳下受傷，被警方活逮，等待救護車前來，痛苦地倒在地上。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓男子昨晨侵入鹽埕區河西路一家高檔法式料理餐廳行竊，因觸動警鈴，得手近7000元，從2樓跳下受傷，警方和保全趕抵當場將他逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄謝姓男子昨晨侵入鹽埕區河西路一家高檔法式料理餐廳行竊，因觸動警鈴，得手近7000元，從2樓跳下受傷，警方和保全趕抵當場將他逮捕。記者石秀華／翻攝

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