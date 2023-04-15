影／高雄女賊大浴巾蒙面背包卻露餡 警認出3小時內逮人

高雄市日前一家娃娃機店深夜遭到浴巾蒙面女賊光顧，警方調閱監視器畫面，發現竊嫌用一條大浴巾遮掩臉部五官特徵，增加警方查緝難度，但因隨身包包太眼熟，警方一眼認出是轄內張姓慣犯，前往查緝到案，詢問後依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

本周二深夜3時許，高雄賴姓民眾經營的娃娃機店內，出現一名用大浴巾圍住頭部的浴巾蒙面女賊，她竊取機台上方許多備品，共損失八罐飲料 、餅乾數包，經賴民發現後，昨天下午6時許向附近的建國派出所報案。

警方調閱店內多部監視器發現，雖然浴巾蒙面女賊試圖用毛巾遮掩五官特徵，增加警方的查緝難度，但人算還是不如天算，由於竊嫌斜揹不離身的包包太過顯眼，警方一眼認出她就是轄內的33歲的張姓女慣犯，報案後3小時內，就在美濃區一處土地公廟附近將張女查獲。