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高雄小黃載客闖紅燈撞上小黃 車頭凹陷4人受傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄鳳山區今天凌晨發生小黃撞小黃車禍，72歲蘇姓男子駕車搭載顏姓和陳姓乘客，在國泰和三多路口疑闖紅燈，遭另一輛由蔡姓男子駕駛的直行小黃當場撞及，車子滑行10多公尺停下，險波及路口騎士，2車車頭凹陷、右車身毀損，造成4人受輕傷。

鳳山警分局調查，蘇姓男子今天凌晨1時許，駕駛計程車搭載44歲乘客顏姓男子及30歲陳姓男子，車子沿澄清路北向南行駛至國泰、三多路口時，蘇疑在路口闖紅燈，當時駕駛計程車的64歲蔡姓男子，正好沿三多路西向東行駛，蔡的車子當場攔腰撞上蘇男的車。

蘇男車子滑行10多公尺停下，險些波及在路口停等紅燈的機車騎士，幸好騎士往後退；車禍發生後，蘇的車子右側車身毀損、蔡的車子車頭凹陷、零件、油漬散落一地，2車4人均受傷。

警消獲報到場，駕駛蘇男及蔡男均頭部擦傷，自行就醫，另乘客顏男及陳男則頭部輕微擦挫傷，送醫救治，所幸傷勢均無大礙。警方事後對蘇、蔡雙方駕駛酒測均無酒駕情事，事故現場後續由交通分隊測繪處理。

高雄蘇姓男子今晨駕小黃搭載2乘客，在國泰和三多路口疑闖紅燈，遭另一輛蔡姓男子駕駛的小黃當場撞及， 2車車頭凹陷、右車身毀損，造成4人受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄蘇姓男子今晨駕小黃搭載2乘客，在國泰和三多路口疑闖紅燈，遭另一輛蔡姓男子駕駛的小黃當場撞及， 2車車頭凹陷、右車身毀損，造成4人受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄蘇姓男子今晨駕小黃搭載2乘客，在國泰和三多路口疑闖紅燈，遭另一輛蔡姓男子駕駛的小黃當場撞及， 2車車頭凹陷、右車身毀損，造成4人受輕傷；地上散落零件和油漬。記者石秀華／翻攝
高雄蘇姓男子今晨駕小黃搭載2乘客，在國泰和三多路口疑闖紅燈，遭另一輛蔡姓男子駕駛的小黃當場撞及， 2車車頭凹陷、右車身毀損，造成4人受輕傷；地上散落零件和油漬。記者石秀華／翻攝
高雄蘇姓男子今晨駕小黃搭載2乘客，在國泰和三多路口疑闖紅燈，遭另一輛蔡姓男子駕駛的小黃當場撞及， 2車車頭凹陷、右車身毀損，造成4人受輕傷。記者石秀華／翻攝
高雄蘇姓男子今晨駕小黃搭載2乘客，在國泰和三多路口疑闖紅燈，遭另一輛蔡姓男子駕駛的小黃當場撞及， 2車車頭凹陷、右車身毀損，造成4人受輕傷。記者石秀華／翻攝

計程車 車禍 酒駕

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