高雄小黃載客闖紅燈撞上小黃 車頭凹陷4人受傷

高雄鳳山區今天凌晨發生小黃撞小黃車禍，72歲蘇姓男子駕車搭載顏姓和陳姓乘客，在國泰和三多路口疑闖紅燈，遭另一輛由蔡姓男子駕駛的直行小黃當場撞及，車子滑行10多公尺停下，險波及路口騎士，2車車頭凹陷、右車身毀損，造成4人受輕傷。

鳳山警分局調查，蘇姓男子今天凌晨1時許，駕駛計程車搭載44歲乘客顏姓男子及30歲陳姓男子，車子沿澄清路北向南行駛至國泰、三多路口時，蘇疑在路口闖紅燈，當時駕駛計程車的64歲蔡姓男子，正好沿三多路西向東行駛，蔡的車子當場攔腰撞上蘇男的車。

蘇男車子滑行10多公尺停下，險些波及在路口停等紅燈的機車騎士，幸好騎士往後退；車禍發生後，蘇的車子右側車身毀損、蔡的車子車頭凹陷、零件、油漬散落一地，2車4人均受傷。