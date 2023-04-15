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女拿百萬要投資被家人提醒 北巿警據報逮車手、收水
台北市大安區周姓女子遭詐騙集團以假投資手法利誘，打算拿出百萬元現金要面交車手，家人發現後認為是詐騙勸她報警，轄區安和路派出所埋伏面交地點，逮捕車手。
周姓女子日前在網路發現投資信息，點擊網站連結加入對方Line群組，對方以投資可取得豐厚盈利話術，要求周女投資，並提供人頭帳戶匯款、或相約地點面交現金等兩種方式，聲稱拿到錢後就代操投資。
周女心動要拿錢投資，家人機警發現異狀，力勸是詐騙並要她報警求助，派出所所長霍建元獲悉被害人與詐團相約面交的時間地點，率員埋伏，利用面交時當場逮捕22歲陳姓收水及池姓取款車手（28歲）二人，另現場查扣現金11萬4仟元整、冒名服務證件及數個公司大小章等犯罪工具及證物，警方訊後依詐欺、洗錢等罪嫌移送台北地檢署偵辦，並持續向上溯源，追查同案共犯。
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