影／國道3號南下後龍路段3輛車連環撞 送醫增至8人
國道3號苗栗後龍南下路段今天清晨5點左右發生大貨車和兩輛小車的碰撞事故，造成多人受傷，苗栗縣消防局派遣多輛人車趕往救援，最後共有8名大人及小孩送醫救治，車禍原因和責任待調查釐清。
苗栗縣消防局表示，消防局接獲國3後龍南下路段連環車禍通報後，在清晨5點14分出動救援，後龍消防分隊派遣人車，竹南、造橋、特搜、頭屋消防分隊也支援救護，共出動6輛救護車及2輛器材破壞車。現場有多人受困，包括大貨車、休旅車司機，轎車內駕駛及乘客共有4名大人和2名小孩，現場受傷8人脫困後，其中7人送往苗栗大千醫院、1人送衛福部苗栗醫院救治。
車禍原因待國道警方調查釐清，根據大貨車司機的初步說法，當時他為閃避路上的掉落物往右側衝撞後，又轉向衝撞內側護欄，他受困在車內爬不出來，數分鐘後又發生追撞事故。
車禍發生後為進行救援，事故路段一度全線封閉，清晨6點6分左右開放外側車道及路肩通行，6點27分事故排除恢復正常通行。
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