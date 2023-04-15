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國道3號後龍南下路段大小三車碰撞 6人受傷
國道3號苗栗後龍南下路段今天清晨5點左右發生大貨車和兩輛小車的碰撞事故，初步了解有6人受傷，其中1人傷勢較嚴重，車禍原因待調查。
苗栗縣消防局清晨5點12分接獲國3南下128.3公里處發生車禍事故的救援通報，派出多輛救護車趕往，車輛碰撞現場包括一輛大貨車及轎車、休旅車，當時共有6人受困在車內，包括2名小孩，救援人員利用破壞器材分別將人救出，現場估計6人送傷，其中4人分別送往衛福部苗栗醫院及苗栗市大千醫院救治。
車禍原因待警方調查釐清，根據大貨車司機的初步說法，當時他為閃避路上的掉落物往右側衝撞後，又衝向內側車道，人受困在車內爬不出來，數分鐘後又發生追撞事故。
事故地點位於大山交流道和後龍交流道之間，車禍發生後為進行救援，事故路段一度全線封閉，清晨6點6分左右開放外側車道及路肩通行，6點27分事故排除後恢復正常通行。
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