慘當冤大頭！聽信「解除分期」伎倆 高雄女痛失80萬

高雄市茄萣區有名37歲的林姓女子，日前在家接獲不明來電指稱，她在網路以信用卡購買的保健食品，因設定錯誤需解除分期付款，林女隨後在網路操作匯款，痛失80萬元，前天她向警方報案後，經縝密追查，警方指出，將通知涉案人到案說明，並持續向上溯源。

湖內分局指出，茄萣分駐所前天受理林女報案，她聲稱上周日晚上7時許在家中接獲不明來電，並聽信對方說詞，在既慌張又難以分辨真假的情況下，林女遵照對方指示操作網路匯款，一步步落入詐騙集團的陷阱，戶頭裡辛苦攢下來的80萬，就這樣白白匯入神秘帳號。

據悉，警方已調閱林女匯入帳號的申請人資料，經分析款項後續流向及取款地點，派員前往調閱週遭監視器，查明取款車手身分，並將通知相關涉案人員到場。