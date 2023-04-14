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慘當冤大頭！聽信「解除分期」伎倆 高雄女痛失80萬
高雄市茄萣區有名37歲的林姓女子，日前在家接獲不明來電指稱，她在網路以信用卡購買的保健食品，因設定錯誤需解除分期付款，林女隨後在網路操作匯款，痛失80萬元，前天她向警方報案後，經縝密追查，警方指出，將通知涉案人到案說明，並持續向上溯源。
湖內分局指出，茄萣分駐所前天受理林女報案，她聲稱上周日晚上7時許在家中接獲不明來電，並聽信對方說詞，在既慌張又難以分辨真假的情況下，林女遵照對方指示操作網路匯款，一步步落入詐騙集團的陷阱，戶頭裡辛苦攢下來的80萬，就這樣白白匯入神秘帳號。
據悉，警方已調閱林女匯入帳號的申請人資料，經分析款項後續流向及取款地點，派員前往調閱週遭監視器，查明取款車手身分，並將通知相關涉案人員到場。
湖內分局指出，今年1月至3月受理刑案共388件，相較去年同期已減少45件，其中詐欺犯罪發生數，則是從52件降低到46件，這2項數據都呈降低趨勢；警方提醒，當民眾接到可疑電話須保持冷靜，謹記「一聽、二掛、三查證」，立即撥打165反詐騙諮詢專線進行查證，詐騙集團慣以假網購、假投資、解除分期付款、假愛情交友及假冒親友等為常見伎倆欺騙民眾。
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