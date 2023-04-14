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慘當冤大頭！聽信「解除分期」伎倆 高雄女痛失80萬

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄市茄萣區有名37歲的林姓女子，日前在家接獲不明來電指稱，她在網路以信用卡購買的保健食品，因設定錯誤需解除分期付款，林女隨後在網路操作匯款，痛失80萬元，前天她向警方報案後，經縝密追查，警方指出，將通知涉案人到案說明，並持續向上溯源。

湖內分局指出，茄萣分駐所前天受理林女報案，她聲稱上周日晚上7時許在家中接獲不明來電，並聽信對方說詞，在既慌張又難以分辨真假的情況下，林女遵照對方指示操作網路匯款，一步步落入詐騙集團的陷阱，戶頭裡辛苦攢下來的80萬，就這樣白白匯入神秘帳號。

據悉，警方已調閱林女匯入帳號的申請人資料，經分析款項後續流向及取款地點，派員前往調閱週遭監視器，查明取款車手身分，並將通知相關涉案人員到場。

湖內分局指出，今年1月至3月受理刑案共388件，相較去年同期已減少45件，其中詐欺犯罪發生數，則是從52件降低到46件，這2項數據都呈降低趨勢；警方提醒，當民眾接到可疑電話須保持冷靜，謹記「一聽、二掛、三查證」，立即撥打165反詐騙諮詢專線進行查證，詐騙集團慣以假網購、假投資、解除分期付款、假愛情交友及假冒親友等為常見伎倆欺騙民眾。

高雄林姓女子聽信不明來電指示，一步步操作網路銀行，匯款近80萬給了詐騙集團，圖為示意圖。記者古和純／攝影
高雄林姓女子聽信不明來電指示，一步步操作網路銀行，匯款近80萬給了詐騙集團，圖為示意圖。記者古和純／攝影
高雄市警局湖內分局茄萣分駐所前天受理林姓女子的遭受詐欺犯罪的報案。記者古和純／翻攝
高雄市警局湖內分局茄萣分駐所前天受理林姓女子的遭受詐欺犯罪的報案。記者古和純／翻攝

詐騙集團 車手 監視器 保健食品

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