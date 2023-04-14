台中奧迪轉彎撞碎機車 2妙齡女噴飛慘摔送醫急救
台中黃姓男子今下午駕駛1輛奧迪綠燈左轉時，疑未注意和對向直行的機車相撞，造成羅姓女騎士、後座的丁姓女乘客雙雙噴飛，羅女全身擦挫傷、丁女傷勢較嚴重送醫急救中，機車車頭幾乎全毀，車殼碎裂滿地，可見撞擊力道不輕，警方對黃、羅酒測均為0，肇責待釐清。
台中第2分局今下午3點多獲報，北區山西路二段、北平路二段路口有車禍，到場處理發現是黃姓男子（42歲）駕駛奧迪要左轉北平路，對向羅女則沿山西路直行。
當時疑似黃男轉彎時未注意，羅女經過路口時也迎面撞上，連同羅女（27歲）、後座的丁女（21歲）遭撞飛，一度倒臥柏油路上，警消將2人送醫，羅女左腳等多處擦傷，丁女則傷勢嚴重送醫急救中。
開車的黃男沒有受傷，警方同時也對黃男、羅女施以酒測數值均為0，同時調閱監視器畫面，雙方詳細肇事責任釐清中。
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